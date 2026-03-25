  • 40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира за 3 сезона. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
6

22-й тур Мир РПЛ стал рекордным по числу молодых российских игроков, вышедших на поле, за три последних сезона.

В прошедшем туре чемпионата России за свои команды сыграли 40 футболистов младше 22 лет, в том числе пятеро дебютантов – Абдулла Ашуров («Динамо» Махачкала), Александр Мециев («Сочи»), Павел ПолехСпартак»), Ефим Буркин («Краснодар») и Даниил Чевардин («Локомотив»). Полех, сыгравший за «Спартак» в матче с «Оренбургом» (2:0) в возрасте 16 лет и 110 дней, стал вторым самым молодым футболистом в истории турнира после Алексея Ребко (16 лет 78 дней).

Больше всего молодых футболистов в туре вышли в составе «Пари НН» – шесть человек. В составе ЦСКА и «Сочи» сыграли по пять молодых игроков, у «Акрона» – четверо.

Лучшими по индексу «Вклад молодого футболиста» в 22-м туре стали Алексей Батраков из «Локомотива» (9,055) и игроки ЦСКА: Матвей Кисляк (6,719), Кирилл Данилов (5,958), Матвей Лукин (5,083) и Данила Козлов (4,876).

В топ-5 команд по индексу вошли ЦСКА (101,972), «Пари НН» (21,515), «Акрон» (20,304), «Динамо» (10,915) и «Локомотив» (9,698). Индекс «Вклад молодого футболиста» применяется в РПЛ с сезона 2024/25 и используется для мониторинга перспективных игроков.

Средний возраст игроков в текущем сезоне РПЛ составляет 25 лет. Молодые футболисты получают 8,58% игрового времени и в среднем проводят на поле 56 минут. В сумме они совершили 79 результативных действий – 45 голов и 34 голевых передачи.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы! Отличный шанс закрепиться в старте
Молодежи даётся шанс себя проявить
В сумме они совершили 79 результативных действий – 45 голов и 34 голевых передачи.

Это с 24го года я так понимаю? Или как.
Ответ Клирик
В сумме они совершили 79 результативных действий – 45 голов и 34 голевых передачи. Это с 24го года я так понимаю? Или как.
Это общая статистика 40 игроков за текущий сезон. Если вычесть результативные действия батракова и кисляка, то на 38 молодых человек приходится 50 очков по гол+пас за 22 тура
Ребко все ещё перспективный. Вот вот заиграет
Вроде, начали двигаться этом направлении в преддверии лимита
