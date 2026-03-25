«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
Хаби Алонсо может сменить Арне Слота во главе «Ливерпуля» по окончании сезона.
По данным Bild, мерсисайдский клуб может расстаться с нидерландцем не позднее лета. Десятое поражение в АПЛ в этом сезоне могло серьезно повлиять на судьбу главного тренера. Отмечается, что Слот не был уволен сразу после поражения от Брайтона (1:2) лишь из-за неудачных результатов прямых соперников в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов.
Алонсо уже определен в качестве предпочтительного преемника Слота. Испанец готов перейти в «Ливерпуль», но не хочет вступать в должность посреди сезона.
Утверждается, что, если клуб сделает специалисту конкретное предложение, он примет его в случае выполнения предварительных условий. Речь идет о его влиянии на планирование состава. Год назад Алонсо согласился перейти в «Реал», несмотря на то, что его пожелания по трансферам были отклонены еще до подписания контракта. Теперь испанец не намерен допускать повторения этой ситуации.
те, кто сейчас влияют на планирование состава, явно делают это не лучшим способом.
Слоту пожелаю успехов и клуб попроще, уверен через несколько лет будет достойный кандидат для топов
Кредит доверия, выданный в Байере, ощутимо потратился в Реале, особенно на фоне работы Арбелоа, пусть пока и краткосрочной.
Вообще Алонсо мне напоминает Бенитеса, кажется слишком догматичным и не обращает внимание на статус игроков. Конечно, он и сам величина ого-го, но раздевалка сожрала его.