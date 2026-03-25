  «Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)

«Ливерпуль» может пригласить Алонсо на пост главного тренера.

Хаби Алонсо может сменить Арне Слота во главе «Ливерпуля» по окончании сезона.

По данным Bild, мерсисайдский клуб может расстаться с нидерландцем не позднее лета. Десятое поражение в АПЛ в этом сезоне могло серьезно повлиять на судьбу главного тренера. Отмечается, что Слот не был уволен сразу после поражения от Брайтона (1:2) лишь из-за неудачных результатов прямых соперников в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов.

Алонсо уже определен в качестве предпочтительного преемника Слота. Испанец готов перейти в «Ливерпуль», но не хочет вступать в должность посреди сезона.

Утверждается, что, если клуб сделает специалисту конкретное предложение, он примет его в случае выполнения предварительных условий. Речь идет о его влиянии на планирование состава. Год назад Алонсо согласился перейти в «Реал», несмотря на то, что его пожелания по трансферам были отклонены еще до подписания контракта. Теперь испанец не намерен допускать повторения этой ситуации.

Арбелоа, кстати, тоже играл в Ливере. Так что рабочая схема намечается. )))))) Если у Алонсо не прет, могут пригласить Арбелоа))))))))
А Слота в Реал
Алонсо удачи. Ливерпуль терпелив...Строй- не хочу...
Тренер должен напрямую влиять на формирование состава, и предсезонка под его руководством также необходима. Так что Хаби во всем прав, ждём его летом.
ну и хорошо.
те, кто сейчас влияют на планирование состава, явно делают это не лучшим способом.
После ухода Алонсо из Реала его назначение уже предвкушали в Ливерпуле. Руководство мудро не стало форсировать уход Слота, а спокойно дождётся летнего межсезонья и назначит Хаби.
Хорошая новость!
Слоту пожелаю успехов и клуб попроще, уверен через несколько лет будет достойный кандидат для топов
Все тренеры хотят влиять на покупку игроков и все клубы не хотят давать такое влияния тренерам.
И это нормально. Клуб отвечает за результат всей своей структурой, а тренер получит неустойку и разгребай за ним
Да кого уже угодно назначьте!!!!!!!!!!! Только этого убирете!!!!!!!! Позор!!!!!
Чукча не читатель? Написано же, что Алонсо не хочет вступать в должность посередине сезона.
Что-то кажется мне, что не пойдет у него в Ливерпуле. Слишком сильное давление, пусть и не Реал это. Громкое имя, значимый успех с Байером уже задают планку для Алонсо. Неудача в Реале - простительна, но если ещё и в Ливерпуле не получится, то это будет серьезный удар по репутации.
Кредит доверия, выданный в Байере, ощутимо потратился в Реале, особенно на фоне работы Арбелоа, пусть пока и краткосрочной.
после этого сезона видно, что руководство может долго терпеть
А почему оно долго терпело? В т.ч. потому, что Слот как никак выиграл АПЛ в прошлом году. У Алонсо только статус легенды клуба.
Вообще Алонсо мне напоминает Бенитеса, кажется слишком догматичным и не обращает внимание на статус игроков. Конечно, он и сам величина ого-го, но раздевалка сожрала его.
