Агент Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
Агент Лава о российском паспорте: это был бы хороший вариант.
Эвандро Феррейра, представитель Вагнера Лава, заявил, что бразилец был бы не против получить гражданство России.
41-летний игрок, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, ранее объявил о завершении карьеры.
С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за ЦСКА. С армейцами футболист выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.
– Не хотел бы Вагнер Лав получить российский паспорт?
– Пока мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант, – сказал Феррейра.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
