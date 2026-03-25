Агент Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»

Эвандро Феррейра, представитель Вагнера Лава, заявил, что бразилец был бы не против получить гражданство России.

41-летний игрок, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, ранее объявил о завершении карьеры.

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за ЦСКА. С армейцами футболист выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

– Не хотел бы Вагнер Лав получить российский паспорт?

– Пока мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант, – сказал Феррейра.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Агента Лава, звучит как имя и фамилия албанской певицы..
Вагнер - хороший.
Лошадки УЕФу брали с ним.
Это не розовая наркалыга.
И в сборную. Побить рекорд Дзюбы
