Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
Жоан Гарсия о чемпионской гонке в Ла Лиге: для «Барсы» все зависит от нее самой.
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о борьбе с «Реалом» за чемпионство в Ла Лиге.
После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. «Реал» с 69 баллами идет вторым. 10 мая команды встретятся на «Камп Ноу» в 35-м туре Ла Лиги.
– Как вы думаете, судьба чемпионства решится в класико на «Камп Ноу», как в прошлом сезоне?
– Я не знаю, потому что впереди еще довольно много матчей, которые по-прежнему будут ключевыми перед майским класико в Барселоне. В таком противостоянии преимущество действительно остается за победителем. Но сейчас важно то, что для нас, «Барселоны», все зависит от нас самих, и мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не упустить преимущество, – сказал Гарсия.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Барсе удачи и победы и в этом сезоне, а Гарсии продолжать выручать свою команду и дальше, как он и делает, когда это требуется!
Выиграют все оставшиеся матчи - будут.
Матч 10 мая не совсем будет является ключевым если команды будут выйгрывать матчи чемпионата один за одним .отрыв не два три очка а четыре .
Неожиданно сильный кипер
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем