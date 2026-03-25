Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»

Жоан Гарсия о чемпионской гонке в Ла Лиге: для «Барсы» все зависит от нее самой.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о борьбе с «Реалом » за чемпионство в Ла Лиге .

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона » лидирует в турнирной таблице, набрав 73 очка. «Реал» с 69 баллами идет вторым. 10 мая команды встретятся на «Камп Ноу » в 35-м туре Ла Лиги.

– Как вы думаете, судьба чемпионства решится в класико на «Камп Ноу», как в прошлом сезоне?

– Я не знаю, потому что впереди еще довольно много матчей, которые по-прежнему будут ключевыми перед майским класико в Барселоне. В таком противостоянии преимущество действительно остается за победителем. Но сейчас важно то, что для нас, «Барселоны», все зависит от нас самих, и мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не упустить преимущество, – сказал Гарсия.