  • Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высоко оценил уровень российского футбола.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборой Мали в Санкт-Петербурге.

«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но все это отойдет на второй план в день матча.

Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», – сказал Оливас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
сборная Никарагуа
Сборная России по футболу
высшая лига Никарагуа
премьер-лига Россия
Матч ТВ
товарищеские матчи (сборные)
Многие? Трое - это считается как многие?
Ответ [Kimblee]
Многие? Трое - это считается как многие?
А Греция, Сербия, Словения, Турция - это уже не показатель, что ли? На руке пальцев не хватает всех сосчитать! 💪
Ответ [Kimblee]
Многие? Трое - это считается как многие?
А третий кто
На серьезную премию рассчитывает этот внимательный тренер
Ответ Mark Anisimov
На серьезную премию рассчитывает этот внимательный тренер
Авансом отрабатывает
Ответ Mark Anisimov
На серьезную премию рассчитывает этот внимательный тренер
Подарочный набор из Спортмастера всему Никарагуа)
Тренер Никарагуа наговорил уже на лишний комплект бутс Demix на всю команду!
Это вроде сборной Колумбии по баскетболу, что приезжала к нам пару лет назад?)))
Ответ bomzerub
Это вроде сборной Колумбии по баскетболу, что приезжала к нам пару лет назад?)))
Это те же ребята, только сейчас лучше выучили сценарий
Ответ bomzerub
Это вроде сборной Колумбии по баскетболу, что приезжала к нам пару лет назад?)))
Какой колумбийский баскетболист не любит никарагуанский футбол?!
Ну так,не зря 4 мяча Соболева делают его претендентом на ЗМ
Он серьёзно? ) Многие)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сколько им заплатили) самый выгодный матч за всю историю этой сборной будет походу
Разве кого-то вызвали из ФНЛ?
Материалы по теме
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
сегодня, 12:30
Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ
вчера, 13:29
Быстров о сборной России: «Зачем опять по 40 человек вызывают? Тренеры за два года не смогли определиться с костяком? Давайте тогда всех россиян из РПЛ вызывать – будет 100 человек»
вчера, 12:57
