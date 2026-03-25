Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»

Тренер Никарагуа: уровень российского футбола один из самых высоких в мире.

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высоко оценил уровень российского футбола.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборой Мали в Санкт-Петербурге.

«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но все это отойдет на второй план в день матча.

Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», – сказал Оливас.