Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
BetBoom товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. 31 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборой Мали в Санкт-Петербурге.
«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но все это отойдет на второй план в день матча.
Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», – сказал Оливас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Многие? Трое - это считается как многие?
А Греция, Сербия, Словения, Турция - это уже не показатель, что ли? На руке пальцев не хватает всех сосчитать! 💪
А третий кто
На серьезную премию рассчитывает этот внимательный тренер
Авансом отрабатывает
Подарочный набор из Спортмастера всему Никарагуа)
Тренер Никарагуа наговорил уже на лишний комплект бутс Demix на всю команду!
Чего?
Это вроде сборной Колумбии по баскетболу, что приезжала к нам пару лет назад?)))
Это те же ребята, только сейчас лучше выучили сценарий
Какой колумбийский баскетболист не любит никарагуанский футбол?!
Ну так,не зря 4 мяча Соболева делают его претендентом на ЗМ
Он серьёзно? ) Многие)
Сколько им заплатили) самый выгодный матч за всю историю этой сборной будет походу
Разве кого-то вызвали из ФНЛ?
