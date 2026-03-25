Мужчина, расистки оскорблявший защитницу Англии Картер в соцсетях, получил условный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов

Мужчина, оскорблявший Картер, наказан условным сроком, баном на матчи и штрафом.

Мужчина, отправлявший расистские оскорбления в адрес английской футболистки Джесс Картер в социальных сетях, избежал тюремного заключения, но получил четырехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

Летом защитница сборной Англии пожаловалась на расистские оскорбления в соцсетях во время женского чемпионата Европы . Футболистка «Готэма» сообщала, что на время отказывается от использования соцсетей, чтобы защитить себя и сконцентрироваться на команде.

60-летний Найджел Девейл признал себя виновным в отправке оскорбительных сообщений на аккаунт Картер в TikTok в период с 19 по 23 июня 2025 года.

Мужчина был приговорен к шести неделям тюремного заключения условно на срок 12 месяцев, четырехлетнему запрету на посещение футбольных матчей и 10 дням общественных работ. Ему также был назначен трехмесячный комендантский час с 20:00 до 6:00 и штраф в размере 239 фунтов.

«Когда женская сборная Англии успешно выигрывала второй подряд чемпионат Европы, Девале предпочла расизм патриотизму. Этот случай должен стать суровым напоминанием так называемым «клавиатурным воинам»: действия в интернете имеют последствия.

Подобные оскорбления в социальных сетях недопустимы. Те, кто распространяет ненависть, на поле или за его пределами, будут привлечены к ответственности. Мы тесно сотрудничаем с футбольными властями, включая Премьер-лигу и Футбольную ассоциацию Англии, а также с полицией, клубами и благотворительными организациями, чтобы искоренить ненависть в футболе.

Преступления на почве ненависти могут оказать огромное влияние на игроков и их психическое здоровье. Королевская прокуратура очень серьезно относится к таким правонарушениям, и этот случай показывает, что, если об оскорбительном контенте сообщается полиции, мы можем и будем привлекать нарушителей к ответственности», – заявил представитель Королевской прокуратуры Джон Моран.

