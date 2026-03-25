Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»

Винисиус Жуниор: надеюсь сделать на ЧМ то же, ч о делаю в «Реале».

Вингер сборной Бразилии и «Реала » Винисиус Жуниор заявил, что готов брать на себя ответственность на предстоящем чемпионате мира.

«Меня не волнует, что говорят люди. Я знаю свое дело и знаю, как предан идее сыграть на чемпионате мира. Этого хотят все игроки. Что касается моей формы, я всегда стараюсь быть на высоте, забивать и отдавать голевые передачи.

Это самый счастливый момент в моей жизни. Все, что я делаю в «Реале», я надеюсь сделать и здесь, в сборной.

Думаю, все хотят, чтобы я стал одним из главных героев турнира. Я готов к любым испытаниям в своей карьере. Я уже играл на чемпионате мира и не хочу проиграть снова. Я усердно работал дома и не хочу получить травму. Есть Рафинья, есть Жоао Педро , те, кто помоложе – Эндрик , Эстевао. Все готовы. Мы можем решить исход матча с помощью стандартных положений. Вот так можно выиграть чемпионат мира», – сказал Винисиус.