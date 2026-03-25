50

Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»

Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что готов брать на себя ответственность на предстоящем чемпионате мира.

«Меня не волнует, что говорят люди. Я знаю свое дело и знаю, как предан идее сыграть на чемпионате мира. Этого хотят все игроки. Что касается моей формы, я всегда стараюсь быть на высоте, забивать и отдавать голевые передачи.

Это самый счастливый момент в моей жизни. Все, что я делаю в «Реале», я надеюсь сделать и здесь, в сборной.

Думаю, все хотят, чтобы я стал одним из главных героев турнира. Я готов к любым испытаниям в своей карьере. Я уже играл на чемпионате мира и не хочу проиграть снова. Я усердно работал дома и не хочу получить травму. Есть Рафинья, есть Жоао Педро, те, кто помоложе – Эндрик, Эстевао. Все готовы. Мы можем решить исход матча с помощью стандартных положений. Вот так можно выиграть чемпионат мира», – сказал Винисиус.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале» - провоцировать, симулировать, ныть
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале» - провоцировать, симулировать, ныть
Помочь уволить тренера?
Ответ Evgen Vynokurov
Помочь уволить тренера?
Винька: И как видите у меня это получится.
Ответ Антон Фалафель
Я не хочу.
Нас несколько...☺️
Ответ boalx
Нас несколько...☺️
Вы бразильцы ?
И в случае проигрыша рассказывать какие все вокруг расисты и насколько не готовы
Плакать и финты ради финтов?
То есть займётся поиском расизма среди болельщиков на ЧМ
Эти "все" с нами в одной комнате?
Мало кто хочет видеть клоуна-нытика главным героем ЧМ, Вини. Не льсти себе.
Будет обвинять всех в расизме и уходить с поля? :)
