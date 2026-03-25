Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции.

Команды завтра проведут товарищескую встречу в 23:00 по московскому времени.

О важности сбалансированной команды и хорошей защиты

«В эти месяцы я думал о том, какая игровая модель лучше всего подходит для команды, учитывая характеристики игроков. Мы считаем, что хотим играть с четырьмя нападающими. В завтрашнем матче будет то же самое, это важная проверка. Мы хотим провести хороший матч, контролируя игру, стараясь хорошо защищаться, что очень важно, сохраняя баланс и хорошо играя с мячом, демонстрируя качества, которыми обладают наши четверо нападающих».

О французской команде и трудностях, с которыми столкнется Бразилия

«Их игроков все знают. Очень сильные игроки, у них много качественных моментов. Мбаппе забил много голов в прошлом году. Теперь он наш соперник, мы должны хорошо защищаться против него. Он очень быстрый и качественный игрок, очень эффективен в завершении атак», – сказал Анчелотти.

4-2-4
Как в старые добрые времена.
Значит в атаке будут вини-рафинья-Кунья-эндрик
А под ними престарелый Каз видимо за 4 подчищать будет
К сожалению да, был бы второй каземиро стало спокойнее. Но он один, и это будет провал для Бразилов если будут играть 4-2-4
Бразилия при Тите тоже играла с 4 нападающими, и как только встречалась с прагматичными командами (Аргентина, Хорватия) на крупных турнирах и сразу же вылетала домой...
