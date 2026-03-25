Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»

Анчелотти о матче с Францией: будем играть с 4 форвардами и защищаться от Мбаппе.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции .

Команды завтра проведут товарищескую встречу в 23:00 по московскому времени.

О важности сбалансированной команды и хорошей защиты

«В эти месяцы я думал о том, какая игровая модель лучше всего подходит для команды, учитывая характеристики игроков. Мы считаем, что хотим играть с четырьмя нападающими. В завтрашнем матче будет то же самое, это важная проверка. Мы хотим провести хороший матч, контролируя игру, стараясь хорошо защищаться, что очень важно, сохраняя баланс и хорошо играя с мячом, демонстрируя качества, которыми обладают наши четверо нападающих».

О французской команде и трудностях, с которыми столкнется Бразилия

«Их игроков все знают. Очень сильные игроки, у них много качественных моментов. Мбаппе забил много голов в прошлом году. Теперь он наш соперник, мы должны хорошо защищаться против него. Он очень быстрый и качественный игрок, очень эффективен в завершении атак», – сказал Анчелотти.