  • Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
Джон Дуран – самый подешевевший футболист в РПЛ.

Transfermarkt обновил стоимости футболистов Мир РПЛ.

Больше всех потерял в цене нападающий «Зенита» Джон Дуран. Его трансферная стоимость снизилась на 7 миллионов евро и составляет 25 млн евро.

Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата России выглядит следующим образом:

1. Джон Дуран («Зенит») – 25 миллионов евро (минус 7 млн);

2. Ливай Гарсия («Спартак») – 7,5 млн евро (минус 2,5 млн);

3-8. Сергей ПиняевЛокомотив») – 9 млн (минус 1 млн);

3-8. Дмитрий Баринов (ЦСКА) – 8 млн (минус 1 млн);

3-8. Мойзес (ЦСКА) – 5 млн (минус 1 млн);

3-8. Тео БонгондаСпартак») – 4 млн (минус 1 млн);

3-8. Жоао Виктор (ЦСКА) – 4 млн (минус 1 млн);

3-8. Матеус Рейс (ЦСКА) – 3 млн (минус 1 млн);

9. Данил Глебов («Динамо») – 7,5 млн (минус 500 тысяч);

10. Лусиано Гонду (ЦСКА) – 7,5 млн (минус 500 тысяч).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Transfermarkt
Если Дуран проигрывает конкуренцию Соболеву, можно и больше скинуть)
Ответ Кот_Вопрос
Играй Мбаппе за Зенит, у Семака он бы тоже проиграл конкуренцию Соболеву
Ответ q4v24z74n5
Соболев как бы в каждом матче забивает.
Че то у Баринова цена итак явно завышена
Ответ Виталий Лёвкин_1117074683
Никогда не понимал, чем ценен этот дровесек. Медленный,неуклюжий, интеллекта нет. Единоборства за счет медлительности и неуклюжести проигрывает более расторопным соперникам.
Баринов и Глебов это цирк. Разве что в рублях может быть такая цена.
Ответ Михаил Сошников
Причём без слова миллион после цифры
Ответ Михаил Сошников
Совсем недавно тут были заплюсованные комменты, что Глебов стоит 30+ миллионов евро.
Дуран по пути Джексона Мартинеса пошёл
ничего нового...
и если сравнивать по пропорции, до и после... то Джон в Зените примерно сопоставим с Сашей Бухаровым
