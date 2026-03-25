Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
Transfermarkt обновил стоимости футболистов Мир РПЛ.
Больше всех потерял в цене нападающий «Зенита» Джон Дуран. Его трансферная стоимость снизилась на 7 миллионов евро и составляет 25 млн евро.
Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата России выглядит следующим образом:
1. Джон Дуран («Зенит») – 25 миллионов евро (минус 7 млн);
2. Ливай Гарсия («Спартак») – 7,5 млн евро (минус 2,5 млн);
3-8. Сергей Пиняев («Локомотив») – 9 млн (минус 1 млн);
3-8. Дмитрий Баринов (ЦСКА) – 8 млн (минус 1 млн);
3-8. Мойзес (ЦСКА) – 5 млн (минус 1 млн);
3-8. Тео Бонгонда («Спартак») – 4 млн (минус 1 млн);
3-8. Жоао Виктор (ЦСКА) – 4 млн (минус 1 млн);
3-8. Матеус Рейс (ЦСКА) – 3 млн (минус 1 млн);
9. Данил Глебов («Динамо») – 7,5 млн (минус 500 тысяч);
10. Лусиано Гонду (ЦСКА) – 7,5 млн (минус 500 тысяч).
и если сравнивать по пропорции, до и после... то Джон в Зените примерно сопоставим с Сашей Бухаровым