Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво высказался относительно устаревшей футбольной инфраструктуры в Италии.

«В нашей стране находятся самые старые стадионы в Европе, средний возраст которых превышает 70 лет.

К счастью, ситуация начинает меняться, но новая экономическая модель заработает в полную силу не раньше чем через шесть-семь лет. А пока разрыв с другими лигами будет только увеличиваться.

У нас есть крайний срок, который нельзя откладывать: в 2032 году мы примем чемпионат Европы.

Есть грандиозные проекты – такие, как новый стадион в Милане с инвестициями более 1 миллиарда евро, а также важные планы, касающиеся «Лацио » и «Ромы».

В Генуе продолжаются переговоры, во Флоренции наступает момент трансформации», – сказал Луиджи Де Сиерво.