  • Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»

Гендиректор Серии А: в Италии самые старые стадионы в Европе.

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво высказался относительно устаревшей футбольной инфраструктуры в Италии.

«В нашей стране находятся самые старые стадионы в Европе, средний возраст которых превышает 70 лет.

К счастью, ситуация начинает меняться, но новая экономическая модель заработает в полную силу не раньше чем через шесть-семь лет. А пока разрыв с другими лигами будет только увеличиваться.

У нас есть крайний срок, который нельзя откладывать: в 2032 году мы примем чемпионат Европы.

Есть грандиозные проекты – такие, как новый стадион в Милане с инвестициями более 1 миллиарда евро, а также важные планы, касающиеся «Лацио» и «Ромы».

В Генуе продолжаются переговоры, во Флоренции наступает момент трансформации», – сказал Луиджи Де Сиерво.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
"Спасибо" скажите своим вахтёрам-чинушам, которые на протяжении последних минимум 15 лет вставляют палки в колёса клубам при попытках построить стадионы.
А когда-то были второй лигой после сильнейшей лиги мира - РПЛ.
Рекомендуем
Главные новости
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
13 минут назад
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
38 минут назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. С Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
51 минуту назад
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
1 минуту назад
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
сегодня, 12:38
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
сегодня, 12:31
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
сегодня, 12:30
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
«Родина» сыграет с «Уралом». Приходите поддержать команду в домашней игре на «Арене Химки»!
сегодня, 11:00Реклама
Рекомендуем