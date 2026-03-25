Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво высказался относительно устаревшей футбольной инфраструктуры в Италии.
«В нашей стране находятся самые старые стадионы в Европе, средний возраст которых превышает 70 лет.
К счастью, ситуация начинает меняться, но новая экономическая модель заработает в полную силу не раньше чем через шесть-семь лет. А пока разрыв с другими лигами будет только увеличиваться.
У нас есть крайний срок, который нельзя откладывать: в 2032 году мы примем чемпионат Европы.
Есть грандиозные проекты – такие, как новый стадион в Милане с инвестициями более 1 миллиарда евро, а также важные планы, касающиеся «Лацио» и «Ромы».
В Генуе продолжаются переговоры, во Флоренции наступает момент трансформации», – сказал Луиджи Де Сиерво.