«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)

Клуб Лионеля Месси интересуется Мохамедом Салахом.

«Интер Майами» готов сделать предложение форварду Мохамеду Салаху , который покинет «Ливерпуль » после завершения этого сезона.

Об этом сообщает Independent.

На данный момент у команды, за которую выступает Лионель Месси, нет мест для «назначенных игроков» – это правило, позволяющее клубам подписывать до трех футболистов с зарплатой выше установленного потолка.

Поэтому в случае возможного подписания египтянина в составе «Интер Майами » могут произойти изменения.

Салах – просто легенда