Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»

Винисиус: Бразилия не фаворит ЧМ-2026.

Вингер сборной Бразилии Винисиус не стал называть команду одним из фаворитов ЧМ-2026 .

На групповом этапе команда встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

«Мы не фавориты, судя по нашим результатам. Но вес нашей футболки, значимость наших игроков... Нам нужно было сыграться, и после прихода Карло Анчелотти мы стали лучше понимать, как играть.

Тренер снимает с нас большую часть давления. Мы сделаем все, чтобы снова вывести Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, а хотим вывести Бразилию обратно в лидеры», – сказал Винисиус.