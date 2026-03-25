Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
Вингер сборной Бразилии Винисиус не стал называть команду одним из фаворитов ЧМ-2026.
На групповом этапе команда встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.
«Мы не фавориты, судя по нашим результатам. Но вес нашей футболки, значимость наших игроков... Нам нужно было сыграться, и после прихода Карло Анчелотти мы стали лучше понимать, как играть.
Тренер снимает с нас большую часть давления. Мы сделаем все, чтобы снова вывести Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, а хотим вывести Бразилию обратно в лидеры», – сказал Винисиус.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
6 комментариев
Перед ЧМ 2002 результаты тоже слабые были, так что шансы есть! Главное что бы травм у ведущих игроков не было
И что было в 22-м, они даже в тройку не вошли.
В те годы играли Роналдиньо, Роналдо, Ривалдо, а не Винисиус, у которого 8 голов за 8 лет в сборной:)
Дон Карло это главная сила Сб. Бразилии.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем