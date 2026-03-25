  • Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
6

Вингер сборной Бразилии Винисиус не стал называть команду одним из фаворитов ЧМ-2026.

На групповом этапе команда встретится со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

«Мы не фавориты, судя по нашим результатам. Но вес нашей футболки, значимость наших игроков... Нам нужно было сыграться, и после прихода Карло Анчелотти мы стали лучше понимать, как играть. 

Тренер снимает с нас большую часть давления. Мы сделаем все, чтобы снова вывести Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, а хотим вывести Бразилию обратно в лидеры», – сказал Винисиус.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
Перед ЧМ 2002 результаты тоже слабые были, так что шансы есть! Главное что бы травм у ведущих игроков не было
Ответ Евгений Викто
И что было в 22-м, они даже в тройку не вошли.
Ответ Евгений Викто
В те годы играли Роналдиньо, Роналдо, Ривалдо, а не Винисиус, у которого 8 голов за 8 лет в сборной:)
Дон Карло это главная сила Сб. Бразилии.
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
12 минут назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
19 минут назад
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
37 минут назад
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
сегодня, 14:34
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Мужчина, оскорблявший защитницу сборный Англии Картер в соцсетях, получил условный тюремный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов
5 минут назад
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
25 минут назад
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
50 минут назад
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
сегодня, 12:38
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
сегодня, 12:31
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
сегодня, 12:30
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Рекомендуем