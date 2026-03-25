Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»

Магомед Адиев: Прилетал к друзьям в Казахстан – встретились и с «Актобе».

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с «Актобе».

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев ранее сообщил , что Адиев продолжит работу с командой.

«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться.

Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе », но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все.

Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать.

А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно», – сказал Магомед Адиев .