Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с «Актобе».
Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев ранее сообщил, что Адиев продолжит работу с командой.
«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться.
Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все.
Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать.
А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно», – сказал Магомед Адиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Как хорош был его старт в Анжи, вызывал симпатии...