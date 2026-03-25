  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
30

Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с «Актобе».

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев ранее сообщил, что Адиев продолжит работу с командой.

«Прилетал на выходные к друзьям в Казахстан, потому что давно обещал с ними увидеться.

Так получилось, что мы встретились и с руководством «Актобе», но это не было запланировано. Так как у меня скоро заканчивается контракт с «Крыльями Советов», мы обсудили возможное сотрудничество в будущем, но на этом все.

Сейчас у меня есть задачи, которые надо решать с самарским клубом, где я и продолжу работать.

А после завершения контракта с «Крыльями» будет видно», – сказал Магомед Адиев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМагомед Адиев
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoАктобе
logoвысшая лига Казахстан
logoЧемпионат.com
logoSports – Казахстан
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чисто случайно в ресторане пересеклись)
Бывают в жизни совпадения)
Его жизнь, его проблемы. Но не этично давать такие интервью когда у тебя действует контракт.
Вот так бывает, только собрался Крылья в лидеры выводить и на тебе. Не дают спокойно поработать.
Какой мерзкий человек. Не фанат Крыльев, не фанат тамошнего губера, но, черт возьми, как мерзко отмазывается Адиев...
Как хорош был его старт в Анжи, вызывал симпатии...
Сложно понять, как в такой ситуации команда может с гордостью рассказывать, что тренер, который находится в зоне стыков и 3 очках от зоны вылета, остаётся.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Сложно понять, как в такой ситуации команда может с гордостью рассказывать, что тренер, который находится в зоне стыков и 3 очках от зоны вылета, остаётся.
Он не только остается. Яковлев в официальном ответе сказал, что клуб готов улучшить ему условия контракта 😂😂😂
Ответ Александр Худобин_1116329546
Ну там состава толком нет. Невылет будет успехом
Ну там состава толком нет. Невылет будет успехом
Мастер по переобуванию на лету !
Ну и цирк... Крылья точно вылетят в этом сезоне из-за этого недотренера.
Эх ты чечен.. напускние воспитание, гордость.. а сам в крысу переговоры провел, так ещё и как подросток отмазывается
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адиев останется в «Крыльях», заявил глава клуба Яковлев: «Рады, что наш тренер востребован и ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу»
сегодня, 10:58
Адиев ведет переговоры о назначении в «Актобе». «Крылья» могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей за уход тренера (Иван Карпов)
вчера, 14:56
Рекомендуем
Главные новости
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
13 минут назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. С Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
26 минут назад
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
38 минут назад
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
47 минут назадТесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
52 минуты назад
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
сегодня, 12:18
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»
сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
сегодня, 12:38
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
сегодня, 12:31
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
сегодня, 12:30
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
«Родина» сыграет с «Уралом». Приходите поддержать команду в домашней игре на «Арене Химки»!
сегодня, 11:00Реклама
Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
сегодня, 10:48
Рекомендуем