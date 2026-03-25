  • Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»

Первый тренер Соболева: хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю.

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался о достижении форвардом «Зенита» отметки в 100 голов.

«Когда его тренировал, даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Сейчас из всех барнаульских футболистов за всю историю РПЛ он забил больше всех. Я поздравил его с этим. Желаю ему увеличить количество мячей, думаю, продвинется еще вверх.

У него только нет чемпионства пока, он хочет выиграть этот титул. Хочется, чтобы он стал лучшим за всю историю. Но надо смотреть реально на эти вещи», – сказал Горбунов.

Соболев вошел в клуб Григория Федотова

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
Полено поленом было, что даже не мог представить?))
Лучший в истории по ныркам!
Не добрался,не добился,а дошёл.Даже первый тренер в а..е!
Да ладно, какое чемпионство. Мне кажется титула лучший барнаульский футболист с него хватит
Ответ smoker
Да ладно, какое чемпионство. Мне кажется титула лучший барнаульский футболист с него хватит
Не получится, титул уже занят Ерохиным.
Ответ Фантом
Не получится, титул уже занят Ерохиным.
Ну я имел в виду, что он тот, кто больше всех забил в РПЛ из Барнаула, или как там тренер сказал. Так-то конечно Смертин, никакой не Ерохин
Центр нападающий, играет в РПЛ 10 лет и забил 100 голов, по 10 голов за год, ну прям "гениальный" нападающий 😏
Дойдёт. Пешком как всегда
Приемный папа Дельфина?
В советское время попадание в клуб Федотова считалось эпохальным событием. Сам Бородюк там на самом флажке оказался. Нынче даже Соболевы...
Не дойдёт так, он умеет нырять
Лучшим в мире в истории
