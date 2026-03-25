Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»

Колосков о матче с Никарагуа: какой-то особой мотивации быть не может.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче сборных России и Никарагуа.

Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта.

– Должна ли наша команда подойти к матчу с Никарагуа с двойной мотивацией после поражения от Чили?

– Все забыли уже про это поражение. Нет, какая там дополнительная мотивация? Все это пустые грезы и слова.

Не знаю, какую Карпин найдет мотивацию. Мотивации в принципе как таковой нет, она одна – выиграть и показать хорошую игру, чтобы понравилось зрителям.

Какой‑то особой мотивации не может быть, поскольку игра очередная, товарищеская, с непонятным соперником. Я рассуждаю со своей колокольни. У Карпина, может быть, другой подход будет.

Об игре можно говорить после ее окончания. Сейчас что можно прогнозировать? Я Никарагуа в жизни никогда не видел, понятия не имею, что это за команда. У нас там 29 человек кандидатов в сборную собрались. Кто будет играть и кто в каком состоянии, тоже непонятно.

В общем, сплошные загадки. Но в любом случае смотреть будем, главное, что будем ждать победы, красивой игры – это основное», – сказал Колосков.