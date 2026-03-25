  • Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
Защитник «Динамо» Махачкала Идар Шумахов дал комментарий относительно качества судейства в Мир РПЛ в этом сезоне.

– В последнее время слишком много говорим о судействе.

Что с этим делать – не знаю. Но то, что есть вопросы – это сто процентов. Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема, налицо.

– За все время, что вы в российском футболе, сейчас худшее судейство?

– Да, сто процентов. Даже если прошлый сезон взять, улучшений нет. Не знаешь даже, что ждать. Какие-то трактовки новые добавляются, нюансы.

Если меня когда-то позовут на судейский разбор, может, что-то и пойму. Сейчас как раз время есть, пока я восстанавливаюсь от травмы. Я бы сходил, послушал, – сказал Идар Шумахов.

Судей не наказывают! Они не боятся что их накажут. Карася на тур не назначили,а на ВАР сидит.
Мажич,где меры наказания?
Ну сейчас просто судей нет из-за Торпедо.
На его счету в банке.
Правильно пишется Шумахер, исправьте
Ну ты просто не за ту команду играешь. Вон Дивеев говорит не обращает внимание на судейство, ему ок
20 лет назад так судейство не обсуждали. Спору нет. Но причина не в том, что оно было лучше, а в том, что медиа ресурсов для обсуждения было меньше.
Коррупции такой не было наверное и в мировой практике. Рыба с головы гниёт. Нужно всех деятелей из РПЛ менять, а большинство сажать.
Не корректный заголовок. Он говорит о периоде что сам в футболе, а не вообще за всю историю РПЛ
Так в футбол играйте, а не лупите соперников, тогда и вас будем обсуждать, а не судей! Всё от вас идет!
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
45 минут назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
52 минуты назад
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
сегодня, 14:59
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
сегодня, 14:34
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
10 минут назад
«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
12 минут назад
Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
26 минут назад
Агента Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
28 минут назад
Мужчина, расистки оскорблявший защитницу Англии Картер в соцсетях, получил условный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов
38 минут назад
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
58 минут назад
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
сегодня, 14:46
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
сегодня, 14:21
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Рекомендуем