Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа

Казачий хор исполнит гимн России перед ближайшим матчем.

Казачий хор исполнит гимн России перед BetBoom товарищеским матчем национальной команды против Никарагуа.

Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Матч сборных России и Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ