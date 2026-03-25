Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал, сколько потратил денег на подготовку и поездку на Ironman.

– Ты более-менее умел бегать. Как учился плавать и крутить велосипед? И сколько это стоит?

– Сразу скажу: плескаться в бассейне на отдыхе и кататься на обычном велосипеде – совсем не то же самое, что плыть на скорость и гнать на шоссейном велосипеде. По сути, ты учишься с нуля.

Это съедает кучу времени и денег. Не просто тренируешься почти каждый день, а должен обязательно заниматься персонально.

Я ездил в Крылатское два-три раза в неделю. Одна тренировка стоит 4 тысячи. В неделю получается 8-12 тысяч, а еще нужно оплатить каршеринг, в который влезет велосипед.

В общем, в месяц уходило около 50 тысяч рублей только на персональные тренировки.

По времени на них затраты тоже существенные – 4 часа от двери до двери. Плюс семья, которая тоже вкладывалась. Где-то недодал внимания, где-то деньги свободные потратил – около полумиллиона на все ушло.

Я очень благодарен первому тренеру за то, что познакомил меня с триатлоном, дал базу в велоспорте, объяснил множество тонких моментов, но особого прогресса в плавании не было. Я этого, правда, сначала не понимал.

Ты вот считаешь, что умеешь плавать?

– Я как-то умею, чтобы просто не утонуть.

– А многие считают, что умеют плавать кролем. Только тот кроль, который человек в детстве освоил, не имеет ничего общего с соревновательным плаванием.

Для триатлона нужен особый вид гребка, особое положение тела, особая работа ног, головы, вдоха и выдоха. Куча моментов, каждый из которых надо выучить и отрепетировать, а потом еще соединить.

На старте тренировок плыл с темпом 3:00 мин/100 метров – с ним же и поехал на первые соревнования. Это супернизкий темп, вообще ни о чем. Как 7 минут на километр в беге (8,5 км/ч на беговой дорожке – Спортс’’). Только ты не просто плывешь медленно, а еще умираешь от усталости. И чувствуешь, что вот-вот утонешь.

На фоне плавательных тренировок пересмотрел олимпийские чудеса Майкла Фелпса. Это же не человек, а пришелец на уровне Месси. И то: Месси понятнее.

Фелпс плывет баттерфляем 100 метров за 50 секунд! Это что вообще такое? – сказал Дмитрий Жичкин.

