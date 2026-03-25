Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»

Альваро Арбелоа приносит завтрак для игроков «Реала» в случае побед.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на следующий день после победных матчей приходит в раздевалку с завтраком и раздает его всем футболистам.

Об этом рассказал журналист Эду Агирре.

«Альваро говорит игрокам: «Парни, завтрак». Ходит и раздает круассаны, пончики…» – заявил Агирре.

Бывший футболист и комментатор Хави Бальбоа сообщил, что Арбелоа уже применял подобный подход во время работы в «Кастилье» – в качестве поощрения игроков за победы в важных матчах или серию хороших результатов.

Мадридцы выиграли 13 из 17 матчей при Арбелоа после отставки Хаби Алонсо.