Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в июне или осенью (Sport24)
Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в 2026 году.
Как сообщает Sport24, Камерунская федерация футбола включила сборную России в список возможных соперников на товарищеский матч в этом году. Африканцы рассматривают разные форматы проведения встречи – как на выезде, так и дома. При этом они рассматривают и другие варианты – как среди европейских сборных, так и среди команд своего континента.
Отмечается, что игру могут провести как в июне, так и осенью.
В октябре 2023 года сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0.
Кто выиграет ЛЧ?53570 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
