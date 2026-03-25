Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в июне или осенью (Sport24)

Сборная России может сыграть с Камеруном в 2026 году.

Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в 2026 году. 

Как сообщает Sport24, Камерунская федерация футбола включила сборную России в список возможных соперников на товарищеский матч в этом году. Африканцы рассматривают разные форматы проведения встречи – как на выезде, так и дома. При этом они рассматривают и другие варианты – как среди европейских сборных, так и среди команд своего континента.

Отмечается, что игру могут провести как в июне, так и осенью.

В октябре 2023 года сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoсборная Камеруна по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
Камерун третьим составом приедет?
Со вторым составом Камеруна мы еще не играли
Молодежка Камеруна - именно то о чем мы мечтали все эти годы !
Этот день мы приближали , как могли !
А могут и не провести. Судя по новости. )))
Ну приедет 5 ый состав,и что?
Ондуа точно в таком случае приедет.
Наш братан, братишка
свежо придание, да верится с трудом
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Уровень российского футбола – один из самых высоких в мире, многие игроки выступают в лучших европейских чемпионатах. Надеемся, что будем соответствовать»
44 минуты назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Все хотят, чтобы я стал одним из главных героев – я готов, не хочу снова проиграть. Надеюсь сделать в сборной то же, что делаю в «Реале»
51 минуту назад
Дуран – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt (минус 7 млн евро). У Ливая – минус 2,5 млн, у Пиняева, Баринова и Мойзеса – минус 1 млн
сегодня, 14:59
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
сегодня, 14:34
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
сегодня, 14:09
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
сегодня, 13:55
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
40 игроков в возрасте до 22 лет сыграли в 22‑м туре РПЛ – рекорд турнира. ЦСКА с отрывом лидирует по индексу «Вклад молодого футболиста»
9 минут назад
«Ливерпуль» может назначить Алонсо летом. Тренер готов принять предложение, если сможет влиять на планирование состава (Bild)
11 минут назад
Вратарь «Барсы» Гарсия о борьбе за чемпионство: «Перед класико еще будут ключевые матчи. Важно, что все зависит от нас самих»
25 минут назад
Агента Лава о гражданстве РФ: «Мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант»
27 минут назад
Мужчина, расистки оскорблявший защитницу Англии Картер в соцсетях, получил условный срок, 3-месячный комендантский час, 4-летний запрет на посещение матчей и штраф в 239 фунтов
37 минут назад
Анчелотти о матче с Францией: «Бразилия будет играть с 4 форвардами, это важная проверка. У них очень сильные игроки, мы должны хорошо защищаться против Мбаппе»
57 минут назад
Гендиректор Серии А: «В Италии самые старые стадионы в Европе, средний возраст превышает 70 лет. Новая модель заработает не раньше чем через 6-7 лет, разрыв с другими лигами будет увеличиваться»
сегодня, 14:46
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. При Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
сегодня, 14:21
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
