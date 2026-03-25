  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
51

Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»

Карина Истомина, жена бывшего нападающего клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала о том, как справлялась с ментальными расстройствами и зависимостями.

– Расскажи, с чем ты столкнулась на приемах.

– Когда сказала, что у меня депрессия, психиатр, пожилой мужчина, задавал абсолютно некорректные вопросы насчет моих отношений. Хотя это никак не относилось к состоянию в тот момент.

В конце 2020 года у меня случилась тяжелая ситуация – очень сильный срыв, о котором я уже много рассказывала, можно найти в интернете (цитата Карины: «Я съела три пачки транквилизаторов, выпила бутылку виски и порезала себя» – Спортс’’).

Поняла, что все. Достигла дна. Перестала пить и употреблять. Даже в праздники и дни рождения не сделала ни глотка.

Прошла диалектическую поведенческую терапию (ДБТ). Тренинг навыков. Теперь у меня все хорошо.

– Ты поняла, что нащупала дно. А как людям, которые его еще не нащупали, понять, что лучше бы и не надо?

– Отличный вопрос, потому что в этом-то и задача психологизированности общества.

Именно поэтому и нужны медиаличности, которые будут говорить: «Ребята, не нужно достигать дна. Нужно лечиться».

Не постесняюсь сказать: я многое сделала для ментального здоровья в России. Многие пошли в терапию благодаря нашей передаче или моему телеграм-каналу. Я этим очень горжусь. Но я же не такая популярная.

Поэтому очень важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как важно ментальное здоровье. Тогда многое начнет меняться, – сказала Карина Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Кто выиграет ЛЧ?53064 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
Карина Истомина
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Смолов
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я устал уже минусовать, зачем это напыщенное ЧСВ существо на этом сайте? Кому она нужна? Кому интересно ее мнение?
Ответ Dzhansug Bukiya
А ведь Федя мог быть мужем внучки Ельцина ! Помните ?
Ответ Dzhansug Bukiya
Возможно, она дала журналисту за публикацию интервью и новостей с нагрузкой оного. Тогда не осуждаем
Если мы исходим из того, что депрессия - это серьезное заболевание, требующее серьезного лечения, то при чем тут вообще психологи и Истомина в частности? Это, в таком случае, вопрос психиатров, эндокринологов и пр. Это их зона ответственности.
Ответ NoThanks
Шаралатны, мошенники, разводилы придумали "психологию", никакого образования, буквально в сети получаешь сертификат и ты уже психолог, отсюда все эти инста психологи, вся эта нечисть и весь мусор, страшно представить, сколько они денег выкачали из людей со своих бессмысленных "бесед", ведь они даже рецепт выписать не могут, те люди с депрессией ходят вот к таким вот Истоминым И не получают лекарств , просто заплати за полчаса диалога и домой, а там отдыхай побольше, работай поменьше и не будет депрессии, с вас 5-10к, спасибо за визит
Ответ Dzhansug Bukiya
Понятно. Меня просто удивляют, что одним полушарием мозга человек говорит: депрессия - серьезная болезнь, в ней не стыдно признаться, она требует серьезного лечения. А вторым полушарием мозга этот же человек говорит: дядька психиатр - балбес, я сама была ебобо, потом я прошла курсы в инстаграме и теперь делаю многое для ментального здоровья России. Ну, чушь же какая-то получается. Тут либо, либо. Либо депрессия это просто загоны и сопли, которые лечатся задушевными беседами непойми с кем, либо это серьезная болезнь, которая требует серьезного медицинского подхода. Надо что-то одно выбрать же...
Каково это, щупать дно каждое утро?
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Не щупать. Просто жить на дне ))
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Кстати, согласно медицине у всех женщин есть дно. Они его расслабляют, когда ходят в туалет.
Зачем это она ? Пусть подружкам на курсах по психологии рассказывает . Отключите её пожалуйста.
Кто это бля? Что ты сделала то?
Ответ Омичёв
Написано - сходила к психологу, порезала себя, поела транквилизаторы, бахнула вискарика.
За что нам это наказание, не пойму? Кому вообще может быть интересно мнение необразованной и, очевидно, не совсем здоровой выскочки? Я понимаю, у таких людей чувство стыда отсутствует, что, собственно, и является движущей силой, питающей чсв подобных субъектов. Но почему заставлять нас все время испытывать это чувство?
Ответ Гуго Оберштейн
все так, но она достаточно образована
Логично, что когда отказываешься от алкоголя и наркотиков ментальное здоровье становится лучше. 🤷
"Я многое сделала для ментального здоровья в России" - они постоянно говорят , что многое делают , но мы даже не в курсе.
Нажралась таблеток (3 пачки) дернула вискаря батл и порезала сама себя. Это же суицид, хотя вряд ли это было на самом деле. Скорее так, драмы нагнать. Потому что любой образованный (а не с купленным дипломом) психиатр скажет, что это можно заглушить на время, но не вылечить. И рано или поздно это снова случится. Ты сама больная, раз такие мысли были. А она клинику открывает. Обычная инфоцыганщина .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»
сегодня, 10:30
Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»
сегодня, 09:55
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
сегодня, 09:14
Жена Смолова: «У меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы – такие люди должны быть примером. Жуткая стигматизация, когда фигурируют мнения, что депрессия для ленивых»
сегодня, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
10 минут назад
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
28 минут назад
Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
41 минуту назад
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»
43 минуты назад
Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»
58 минут назад
Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в июне или осенью (Sport24)
сегодня, 11:52
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й
сегодня, 11:42
Тренер Мали о матче с Россией: «Придется сыграть молодым составом. Не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы»
сегодня, 11:30
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин мечтает о велосипеде за 800 тысяч рублей: «Мой стоит 200. Для велоспорта вообще не сумма. На соревнованиях чувствую себя нищебродом»
сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
6 минут назад
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
21 минуту назад
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
29 минут назад
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будут зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
сегодня, 10:48
Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
сегодня, 10:15
Актер Гайдулян из СашаТаня стал игроком сборной России – подробности на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:09ВидеоСпортс"
Рекомендуем