Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»
Карина Истомина, жена бывшего нападающего клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала о том, как справлялась с ментальными расстройствами и зависимостями.
– Расскажи, с чем ты столкнулась на приемах.
– Когда сказала, что у меня депрессия, психиатр, пожилой мужчина, задавал абсолютно некорректные вопросы насчет моих отношений. Хотя это никак не относилось к состоянию в тот момент.
В конце 2020 года у меня случилась тяжелая ситуация – очень сильный срыв, о котором я уже много рассказывала, можно найти в интернете (цитата Карины: «Я съела три пачки транквилизаторов, выпила бутылку виски и порезала себя» – Спортс’’).
Поняла, что все. Достигла дна. Перестала пить и употреблять. Даже в праздники и дни рождения не сделала ни глотка.
Прошла диалектическую поведенческую терапию (ДБТ). Тренинг навыков. Теперь у меня все хорошо.
– Ты поняла, что нащупала дно. А как людям, которые его еще не нащупали, понять, что лучше бы и не надо?
– Отличный вопрос, потому что в этом-то и задача психологизированности общества.
Именно поэтому и нужны медиаличности, которые будут говорить: «Ребята, не нужно достигать дна. Нужно лечиться».
Не постесняюсь сказать: я многое сделала для ментального здоровья в России. Многие пошли в терапию благодаря нашей передаче или моему телеграм-каналу. Я этим очень горжусь. Но я же не такая популярная.
Поэтому очень важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как важно ментальное здоровье. Тогда многое начнет меняться, – сказала Карина Истомина.
