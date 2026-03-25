Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й

Тьерри Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal.

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов АПЛ в XXI веке.

В список попали 25 игроков, при его составлении учитывались выступления после 1 января 2000 года. Первую строчку занял бывший нападающий «Арсенала » Тьерри Анри.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Тьерри Анри;

2. Пол Скоулз;

3. Уэйн Руни ;

4. Кевин де Брюйне;

5. Мохамед Салах ;

6. Стивен Джеррард;

7. Фрэнк Лэмпард;

8. Патрик Виейра;

9. Криштиану Роналду;

10. Давид Сильва;

11. Серхио Агуэро;

12. Эден Азар;

13. Венсан Компани;

14. Дидье Дрогба;

15. Родри;

16. Рио Фердинанд;

17. Джон Терри;

18. Харри Кейн;

19. Эрлинг Холанд;

20. Вирджил ван Дейк;

21. Петр Чех;

22. Эшли Коул;

23. Луис Суарес;

24. Франсеск Фабрегас;

25. Яя Туре.