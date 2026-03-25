Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов АПЛ в XXI веке.

В список попали 25 игроков, при его составлении учитывались выступления после 1 января 2000 года. Первую строчку занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Тьерри Анри;

2. Пол Скоулз;

3. Уэйн Руни;

4. Кевин де Брюйне;

5. Мохамед Салах;

6. Стивен Джеррард;

7. Фрэнк Лэмпард;

8. Патрик Виейра;

9. Криштиану Роналду;

10. Давид Сильва;

11. Серхио Агуэро;

12. Эден Азар;

13. Венсан Компани;

14. Дидье Дрогба;

15. Родри;

16. Рио Фердинанд;

17. Джон Терри;

18. Харри Кейн;

19. Эрлинг Холанд;

20. Вирджил ван Дейк;

21. Петр Чех;

22. Эшли Коул;

23. Луис Суарес;

24. Франсеск Фабрегас;

25. Яя Туре.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Где Видич, дважды лучший игрок сезона АПЛ
Ответ Narrator19
славян за людей не считают мелкобританцы
Ответ Narrator19
Это часть анти спартаковского заговора
Забавно, конечно, как всегда забывают про Видича)
Ответ Andrew Kolevatykh
Зато Компани и Ван Дейк на месте)
Без Райана Гиггза этот рейтинг не имеет никакого смысла
Ответ funnynerd21
Он переспал с женой составителя рейтинга
Ответ funnynerd21
Комментарий скрыт
Какое-то позорище так отменять Гиггза. Они книгу рекордов АПЛ открывали вообще?
Что там у него произошло в личной жизни, это сугубо его дело и к футболу отношения не имеет.
Это рейтинг лучших игроков, а не самых верных мужей или братьев.

Майкл Джордан тоже не был образцом для подражания вне баскетбольной площадки, но никто его по этому из рейтингов не убирает.
Где Робин Ван Перси ??? Легенда АПЛ
Ответ Zamorano 1+8
В сравнении с Анри, Руни и не попавшим сюда Видичем? В ананасе. Стоит напомнить, что вплоть до предпоследнего сезона в Арсенале Робин слыл адским травматом, который вечно набирал форму. Не говоря уже о проигранной под ноль конкуренции Адебайору. И может даже сэру Бендтнеру)
Ответ Zamorano 1+8
Там же, где его медаль ЛЧ)))
Фабрегас никак не ниже Родри и Давида Сильвы должен быть. Вообще с игроками Сити как будто перебор в списке. 7 человек? Холанд? Уже?

Руни в топ-3 потому что англичанин?
Ответ Crawling
никто чаще сити не выигрывал АПЛ в 21 веке. Вполне обоснованно решение взять многих игроков оттуда
Ответ Crawling
Ну а кто из представленных здесь игроков Сити является "пассажиром"? Возможно, Холланд. И то если учитывать заслуги( уже 2 Апл+рекорды), то на топ-20 вполне тянет.
Анри - это база.
Ответ Vals
наверное единственный, по которому нет вопросов)
12. Азар. Не очень понимаю почему так низко. Хотелось бы кроме рейтинга видеть обоснование.
Ответ Kanonir152
Для каждого обосновывать?.. 🤭.. Ну ты, чел, даёшь.. 😄..
Я бы человек 10 заменил.
сегодня, 12:00
сегодня, 11:00
