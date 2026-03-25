Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й
Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов АПЛ в XXI веке.
В список попали 25 игроков, при его составлении учитывались выступления после 1 января 2000 года. Первую строчку занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Тьерри Анри;
2. Пол Скоулз;
3. Уэйн Руни;
4. Кевин де Брюйне;
5. Мохамед Салах;
6. Стивен Джеррард;
7. Фрэнк Лэмпард;
8. Патрик Виейра;
9. Криштиану Роналду;
10. Давид Сильва;
11. Серхио Агуэро;
12. Эден Азар;
13. Венсан Компани;
14. Дидье Дрогба;
15. Родри;
16. Рио Фердинанд;
17. Джон Терри;
18. Харри Кейн;
19. Эрлинг Холанд;
20. Вирджил ван Дейк;
21. Петр Чех;
22. Эшли Коул;
23. Луис Суарес;
24. Франсеск Фабрегас;
25. Яя Туре.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Что там у него произошло в личной жизни, это сугубо его дело и к футболу отношения не имеет.
Это рейтинг лучших игроков, а не самых верных мужей или братьев.
Майкл Джордан тоже не был образцом для подражания вне баскетбольной площадки, но никто его по этому из рейтингов не убирает.
Руни в топ-3 потому что англичанин?