  • Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин оценил шансы «Локомотива» на попадание в тройку лучших команд Мир РПЛ по итогам сезона. 

«Не вижу их в гонке и даже в топ-3. Думаю, что ЦСКА будет третьим. Даже в «Балтику» больше верю.

Я не вижу у «Локомотива» запаса прочности. Они могут проиграть любому. «Локо» играет достаточно красиво, зрелищно, но будто все зыбко.

Эта команда пугает только когда ты теряешь мяч, а сзади 50 метров свободного пространства. Но в целом – нет», – сказал Никитин. 

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров, набрав 44 очка.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Всё равно молодцы. Приятно смотреть на их игру.
"..а сзади 50 метров свободного пространства"
А че не 150?
А он дальше считать не умеет, башку отбил,вынося мячи из своей штрафной. Всё эти спецы с ,,МАТЧ а,,,Мор,Никитин, Новоселтцев будучи игроками,были беспонтовыми игроками, вторым составом.
Локомотив колбасит каждую весну и в эту тоже но даже так он забил мячей больше, чем ЦСКА и набрал очков больше, чем ЦСКА. У Локо дырявая оборона но выстроена игра в атаке. Теперь глянем на ЦСКА. Мусаев и Гонду забили на двоих меньше одного Комличенко. С приходом Баринова разбалансировалась игра в центре поля. С уходом Дивеева плохи дела в центре обороны. Один из лидеров команды конфликтует с главным тренером. Ладно Локомотив, мы точно можем спокойно пролететь мимо медалей. Ладно Балтика, они могут влезть в тройку с такой самоотдачей но на чем основывается такой выводы Никитина относительно ЦСКА? Может бывший футболист как то аргументирует свои слова?
Было у отца три сына: старший - умный, средний - так себе, а третий - футболист. Что ты хочешь от него?
Так пусть не теряют мяч, кто им мешает) Неужто Локомотив?)
Никитин шарит
Какой-то Никитин не верит в Локо. И что мне делать с этой информацией?
Ржи
Кто такой этот новоявленный эксперт?
Так то Балтика однозначно медальный сезон проводит
Кто будет в тройке решит матч на РЖД Арене. Вот 10 мая 2026 года и станет ясно кто где будет. Игру покажет Матч ТВ в прямом эфире...
Рекомендуем
Главные новости
«Интер Майами» Месси готов сделать предложение Салаху (Independent)
10 минут назад
Винисиус о ЧМ-2026: «Бразилия не фаворит, судя по результатам. С Анчелотти появилось понимание, как играть – он снимает с нас давление»
23 минуты назад
Каземиро сможет сыграть в старте «МЮ» в оставшихся матчах сезона. Из контракта убрали пункт о продлении, если бразилец проведет 35 игр в основе (MEN)
35 минут назад
Вагнер, Халк, Кариока – где сейчас легенды РПЛ?
44 минуты назадТесты и игры
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин о жене фитнес-тренере: «Немного странно, когда девушка тренирует мужчину, но никаких запретов от меня нет»
49 минут назад
Жена Смолова: «Не хотела бы, чтобы наша дочь была спортсменкой. Женский спорт в России – максимально низкооплачиваемое дело. Еще это большая нагрузка на здоровье»
сегодня, 13:41
Мерсон считает, что «Арсенал» сможет выиграть только АПЛ: «Такое поражение, как от «Сити», подрывает уверенность в себе. Боюсь представить, что «Барса» может сделать с «канонирами»
сегодня, 13:28
Хавьер Тебас: «Государственные клубы – «ПСЖ» и «Ман Сити» – несут колоссальные убытки. Не согласен с глобальной футбольной моделью, которую отстаивает Аль-Хелайфи»
сегодня, 13:15
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
сегодня, 12:49
Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
сегодня, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Бензема по-прежнему лучшая «девятка» во Франции. Карим очень силен, умеет забивать, создавать моменты». Фабиньо о нападающем
сегодня, 13:01
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
сегодня, 12:53
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
сегодня, 12:38
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
сегодня, 12:31
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
сегодня, 12:30
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
«Родина» сыграет с «Уралом». Приходите поддержать команду в домашней игре на «Арене Химки»!
сегодня, 11:00Реклама
Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
сегодня, 10:48
Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
сегодня, 10:15
Рекомендуем