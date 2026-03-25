Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»

Алексей Никитин: не вижу «Локомотив» в топ-3, даже в «Балтику» верю больше.

Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин оценил шансы «Локомотива» на попадание в тройку лучших команд Мир РПЛ по итогам сезона.

«Не вижу их в гонке и даже в топ-3. Думаю, что ЦСКА будет третьим. Даже в «Балтику» больше верю.

Я не вижу у «Локомотива » запаса прочности. Они могут проиграть любому. «Локо» играет достаточно красиво, зрелищно, но будто все зыбко.

Эта команда пугает только когда ты теряешь мяч, а сзади 50 метров свободного пространства. Но в целом – нет», – сказал Никитин.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров, набрав 44 очка.