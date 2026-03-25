Тренер Мали о матче с Россией: «Придется сыграть молодым составом. Не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы»

Тренер Мали о матче с Россией: придется сыграть молодым составом.

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о составе команды в преддверии товарищеского матча против команды России.

Игра пройдет 31 марта.

«Нам придется сыграть молодым составом. Многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам.

Не приедут Ив Биссума , Мамаду Сангаре и Амаду Айдара , Лассана Кулибали , Войо Кулибали , Нене Доржелес , Эль-Билаль Туре, Амари Траоре и еще несколько игроков основной команды», – сказал Том Саинтфит.