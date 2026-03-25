Тренер Мали о матче с Россией: «Придется сыграть молодым составом. Не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы»
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о составе команды в преддверии товарищеского матча против команды России.
Игра пройдет 31 марта.
«Нам придется сыграть молодым составом. Многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам.
Не приедут Ив Биссума, Мамаду Сангаре и Амаду Айдара, Лассана Кулибали, Войо Кулибали, Нене Доржелес, Эль-Билаль Туре, Амари Траоре и еще несколько игроков основной команды», – сказал Том Саинтфит.
Кто выиграет ЛЧ?53070 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Никогда такого не было и вот опять. Нагло обманули. На-ду-ли