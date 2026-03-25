  • Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
7

Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»

Карло Анчелотти: могу сравнить бразильский футбол с карнавалом.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями от карнавала в южноамериканской стране. 

«Я хочу сравнить бразильский футбол с карнавалом. Карнавал был для меня в новинку. Я увидел много энергии, много радости, много искусства, таланта и большой организованности.

Все выступления правильно организованы, скоординированы по времени...

Мы должны привнести все это в сборную: радость, энергию, талант и организованность», – сказал Анчелотти в интервью SBT Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Jogo
Уже танцевали когда-то, после каждого гола. Ни чем хорошим не закончилось 😄
Уже танцевали когда-то, после каждого гола. Ни чем хорошим не закончилось 😄
зато потанцевали !
Формируется новая группа чирлидинга для сборной Бразилии, контактный телефон в Москве: +7-999-1111-ХХХ
Звоните в Питер лучше, там больше за Бразилию шарят
Бразилии не хвает характера и спортивной злости , нет явного лидера . Слабейшее поколение с начала 90 .
Сразу вспомнил песню Chocolat’s - Brasilia carnaval. Классная музыка. Переносит в ту эпоху, хотя я там не был и не жил.
сегодня, 11:00
