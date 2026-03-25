Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»

Карло Анчелотти: могу сравнить бразильский футбол с карнавалом.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился впечатлениями от карнавала в южноамериканской стране.

«Я хочу сравнить бразильский футбол с карнавалом. Карнавал был для меня в новинку. Я увидел много энергии, много радости, много искусства, таланта и большой организованности.

Все выступления правильно организованы, скоординированы по времени...

Мы должны привнести все это в сборную: радость, энергию, талант и организованность», – сказал Анчелотти в интервью SBT Sports.