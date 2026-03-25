  Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года

Милан Майсторович вернется к тренировкам с «Динамо».

Защитник Милан Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в ходе перерыва на матчи сборных.

Футболист из-за травм не играет с сентября 2024 года.

Об этом рассказал директор медицинского департамента клуба Михаил Бутовский.

«На поле вы его сможете увидеть только по решению тренерского штаба. С медицинской точки зрения у нас есть план.

В паузу на матчи сборных Милан приступит к тренировкам в общей группе», – сказал Бутовский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
А так перспективно всё начиналось, если избежит травм, может вырасти в классного защитника.
Ну и слава Богу, а то уже думали что не увидим Майсторовича, в стартовом составе Динамо. Если Майсторович опять заиграет в полную силу, то он опять будет лучшим Ц.З Динамо. Это очень хорошие новости, для болельщиков Динамо. Да и для команды, это будет явным усилением, защитной линии команды.
Ответ verhowen
Слава Богу!!!!!!!!!!
про Файзулина тоже было немало хороших новостей. два года без футбола не так просто.
слежу за ним, у меня такое впечатление, что заиграет он только за сборную инвалидов из лазарета
рад бы ошибаться
Он ещё в команде? Я думал, на нём давно крест поставили.
Рад буду ошибаться, но почти не помню примеров, чтобы игрок возвращался на высокий уровень после двух лет лечения.
Очень жаль, мастерство у парня и в 18 лет уже было, а вот здоровье ни к черту. По потенциалу это мог бы быть новый Иванович.
