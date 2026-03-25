Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года

Милан Майсторович вернется к тренировкам с «Динамо».

Защитник Милан Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо » в ходе перерыва на матчи сборных.

Футболист из-за травм не играет с сентября 2024 года.

Об этом рассказал директор медицинского департамента клуба Михаил Бутовский.

«На поле вы его сможете увидеть только по решению тренерского штаба. С медицинской точки зрения у нас есть план.

В паузу на матчи сборных Милан приступит к тренировкам в общей группе», – сказал Бутовский .