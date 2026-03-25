Адиев останется в «Крыльях», заявил глава клуба Яковлев: «Рады, что наш тренер востребован и ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу»

Магомед Адиев останется в «Крыльях Советов».

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев сообщил, что главный тренер Магомед Адиев продолжит работу с командой.

Ранее стало известно, что 48-летний специалист ведет переговоры с «Актобе ».

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной – «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу», – заявил Яковлев.

Самарский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 21 очко после 22 туров.