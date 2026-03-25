Адиев останется в «Крыльях», заявил глава клуба Яковлев: «Рады, что наш тренер востребован и ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с нами и продолжит работу»

Магомед Адиев останется в «Крыльях Советов».

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил, что главный тренер Магомед Адиев продолжит работу с командой. 

Ранее стало известно, что 48-летний специалист ведет переговоры с «Актобе».

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной – «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберется на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу», – заявил Яковлев. 

Самарский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 22 туров.

Кто выиграет ЛЧ?52814 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо довести дело до конца, до ФНЛ)
Значит все таки уйдет 🤗
Игроки КС только успели порадоваться,что этот физрук уходит,а его оставляют.
Если он останется то я не понимаю как игроки вообще смогут за этого человека играть

Пока клуб дышит на ладан, но уже ищет новое место работы
Ну емае, вам мало 4,4 ляма что ли? Дороже его не продать, а тренерить на его уровне и повариха с базы может
А Адиев то знает об этом?
Не факт, что он таким заявлением болельщиков Крыльев порадовал.
А зачем? Алло, блин, если казахи готовы даже неустойку за него выплатить!
Se queda! Где-то мы уже это слышали.
