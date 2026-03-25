Комментатор «Матч ТВ» Жичкин мечтает о велосипеде за 800 тысяч рублей: «Мой стоит 200. Для велоспорта вообще не сумма. На соревнованиях чувствую себя нищебродом»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал об увлечении триатлоном и мечте приобрести велосипед за 800 тысяч рублей.
– Чем поездки из детства на «Аисте» отличаются от гонок на шоссейном велосипеде?
– Сначала не очень понимал, почему велосипеды для триатлона стоят от 500 тысяч до 5 миллионов. Совсем, что ли, с ума посходили?
Теперь прекрасно понимаю, что для профессионалов и продвинутых любителей качество велосипеда делает разницу.
Топовые модели обладают лучшей аэродинамикой и эргономикой – они гораздо легче и лучше педалируются. У них банально эффективнее крутятся колеса. В общем, ты тратишь меньше сил, а едешь быстрее. За это и платишь.
По себе заметил, что раньше смотрел на машины и мечтал о крутой «бэхе» или «мерсе», а теперь с вожделением рассматриваю шоссейные велики.
– Предположим, Шнякин тебе говорит: «Жич, подарю на день рождения любой велик». Какой выберешь?
– Если можно выбрать любой, тогда заказываю у Шнякина такой (это велосипед Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2; Шнякину он обойдется в 800 тысяч рублей – Спортс’‘).
– Сколько стоит твой велосипед?
– У меня максимально простой – за 200 тысяч. Может, прозвучит дико, но для велоспорта вообще не сумма. Приезжаю с ним на соревнования и чувствую себя нищебродом.
– Фелпс тебя впечатлил. А что после триатлона думаешь про ребят с «Тур-де-Франс»?
– Я смотрел на них в детстве и даже не понимал, что они творят. Теперь вижу их горные этапы по 180 километров с убийственными подъемами и просто не верю, что это реальность.
Просто фантастика, там люди с пятью сердцами. Что-то нечеловеческое, – сказал Дмитрий Жичкин.
– Какая мечта?
– Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?..
– У меня мечта пальто купить.
– Ну, что это за мечта?..
– Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу…
– Тебе, что, родители пальто купить не могут?
– А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь…
– Ну, встань.
– Зачем?
– Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье.
– Ты, что, сдурел? А ты?
– Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом. ❞
🎬 Курьер
Потребность в таких велосипедах обычно возникает, когда средняя переваливает за 40.