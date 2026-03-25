  • Комментатор «Матч ТВ» Жичкин мечтает о велосипеде за 800 тысяч рублей: «Мой стоит 200. Для велоспорта вообще не сумма. На соревнованиях чувствую себя нищебродом»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал об увлечении триатлоном и мечте приобрести велосипед за 800 тысяч рублей.

– Чем поездки из детства на «Аисте» отличаются от гонок на шоссейном велосипеде?

– Сначала не очень понимал, почему велосипеды для триатлона стоят от 500 тысяч до 5 миллионов. Совсем, что ли, с ума посходили?

Теперь прекрасно понимаю, что для профессионалов и продвинутых любителей качество велосипеда делает разницу.

Топовые модели обладают лучшей аэродинамикой и эргономикой – они гораздо легче и лучше педалируются. У них банально эффективнее крутятся колеса. В общем, ты тратишь меньше сил, а едешь быстрее. За это и платишь.

По себе заметил, что раньше смотрел на машины и мечтал о крутой «бэхе» или «мерсе», а теперь с вожделением рассматриваю шоссейные велики.

– Предположим, Шнякин тебе говорит: «Жич, подарю на день рождения любой велик». Какой выберешь?

– Если можно выбрать любой, тогда заказываю у Шнякина такой (это велосипед Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2; Шнякину он обойдется в 800 тысяч рублей – Спортс’‘).

– Сколько стоит твой велосипед?

– У меня максимально простой – за 200 тысяч. Может, прозвучит дико, но для велоспорта вообще не сумма. Приезжаю с ним на соревнования и чувствую себя нищебродом.

– Фелпс тебя впечатлил. А что после триатлона думаешь про ребят с «Тур-де-Франс»?

– Я смотрел на них в детстве и даже не понимал, что они творят. Теперь вижу их горные этапы по 180 километров с убийственными подъемами и просто не верю, что это реальность.

Просто фантастика, там люди с пятью сердцами. Что-то нечеловеческое, – сказал Дмитрий Жичкин.

Комментатор «Матч ТВ» покорил Ironman. Интервью про боль, деньги и счастье со второй попытки

Вот так живешь и думаешь, что велосипед — это про здоровье. А потом выясняется, что еще и про ипотеку))
Ответ Хейтер всех Доннарум
❝ – Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
– Какая мечта?
– Ну, о чём ты мечтаешь в жизни?..
– У меня мечта пальто купить.
– Ну, что это за мечта?..
– Зима на носу, а мне ходить не в чем… Прошлую зиму в куртке проходил, болел всю дорогу…
– Тебе, что, родители пальто купить не могут?
– А, купят они. Отец алименты платит, мать ни копейки не даёт… Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек, в этом нет никаких сомнений… Чего с этим поделаешь…
– Ну, встань.
– Зачем?
– Ну, встань, тебе говорят… На, носи на здоровье.
– Ты, что, сдурел? А ты?
– Мне всё равно в армию скоро. Носи и мечтай о чём-нибудь великом. ❞

🎬 Курьер
Ответ Хейтер всех Доннарум
Скорее, про понты.
У меня друг купил самокат за 80к. Привезли. Не включается. Напились всем двором
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Отличная новость, одним идиотом на тротуарах меньше
Ответ Gardarike
Не поверишь, пересобрали и он поехал.))) Да и идиот этот только до работы ездит. Ни разу никого не сбил. Мальчику 37)))
Истомин, дарю тебе лайфак. Едешь в деревню, устраиваешься почтальоном, ждешь пока там появится мальчик с псом и котом, находишь его, возвращаешь родителям, получаешь велосипед своей мечты!
Ответ NoThanks
Кто такой Истомин, и как он относится к новости про Жичкина?
Ответ Dmitry Orlov
Он перепутал его с хедлайнером сегодняшнего дня - женой Смолова.
Когда на главной 10 новостей про Истомину, то тут сам черт запутается
Простой у меня, тыщ за 8, а может уже и дешевле
Это почему я раньше такой злой был - потому что у меня велосипеда за 800 тысяч не было
Кама и салют наше всё
Ответ 42mk@
А Орлёнок?)))
Ответ 42mk@
Таир
Кто это? И почему его нищебродские комплексы надо тащить на главную страницу ресурса...
Ответ Старый конформист
Неважно кто это. А на главной потому что это реклама велосипедов.
Ответ Zatvornick
Вот да. Сезон как раз начинается...
Был как-то на триатлоне в Адлере в октябре прошлом. Там реально стоянка великов на несколько миллионов долларов была! Но мой друг, который участвовал, брал на прокат. Транспортной компанией из Москвы везли, потом в Адлере сдавал.
Ответ Клирик
До чего Путин страну довёл! В Адлере парковка из великов на несколько лямов баксов, причем битком наверняка. Эх, а могли бы кастрюли на голову надеть и молодого актёра выбрать и получить полную свободу.
16 Суторминых за велик.....
Ответ krupin82
А это сколько в пиццах?
Он едет со средней 28 км/ч и хочет Aeroad CF ?
Потребность в таких велосипедах обычно возникает, когда средняя переваливает за 40.
Ответ Lanc
Так может он на новом и будет ехать 40 😊
Ответ Иван Егурнов
Чтобы ехать за 40 нужно около 280-300 ватт уметь держать.99 процентов местных комментаторов такую мощность и минуты не продержат
Магомед Адиев: «Прилетал к друзьям в Казахстан – получилось, что встретились и с руководством «Актобе». Обсудили возможное сотрудничество, у меня заканчивается контракт с «Крыльями»
10 минут назад
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
28 минут назад
Казачий хор исполнит гимн России перед матчем с Никарагуа
41 минуту назад
Комментатор «Матч ТВ» Жичкин потратил на подготовку и поездку на Ironman около полумиллиона: «В месяц на тренировки около 50 тысяч, тренировался 9 раз в неделю»
43 минуты назад
Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»
58 минут назад
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назадРеклама
Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в июне или осенью (Sport24)
сегодня, 11:52
Жена Смолова: «Я многое сделала для ментального здоровья в России. Важно, чтобы люди в разных сферах – особенно мужчины – говорили, как это важно. Тогда многое начнет меняться»
сегодня, 11:45
Анри – лучший игрок АПЛ в XXI веке по версии Goal. Скоулз – 2-й, Руни – 3-й, де Брюйне – 4-й, Салах – 5-й, Джеррард – 6-й, Лэмпард – 7-й, Роналду – 9-й, Кейн – 18-й, Холанд – 19-й
сегодня, 11:42
Тренер Мали о матче с Россией: «Придется сыграть молодым составом. Не приедут Биссума, Сангаре, Айдара и еще несколько игроков основы»
сегодня, 11:30
Кисляк о рыбалке: «Я не профессионал, просто люблю саму атмосферу. Как‑то поймал карпа на полтора килограмма»
6 минут назад
Первый тренер Соболева о 100 голах форварда: «Даже не мог представить, что он дойдет до этой отметки. Хочется, чтобы он стал лучшим в истории, но надо смотреть реально на вещи»
21 минуту назад
Колосков о матче с Никарагуа: «Особой мотивации у России быть не может – это очередная товарищеская игра с непонятным соперником. Понятия не имею, что это за команда»
29 минут назад
Алексей Никитин: «Не вижу «Локомотив» в топ-3. Они играют зрелищно, но будто все зыбко. Могут проиграть любому. Даже в «Балтику» больше верю»
сегодня, 11:29
Анчелотти о карнавале в Бразилии: «Я увидел много энергии, радости, таланта и организованности. Нам нужно привнести все это в сборную»
сегодня, 11:18
Майсторович вернется к тренировкам в общей группе «Динамо» в перерыве на матчи сборных. Защитник из-за травм не играет с 2024 года
сегодня, 11:15
«Родина» сыграет с «Уралом». Приходите поддержать команду в домашней игре на «Арене Химки»!
сегодня, 11:00Реклама
Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
сегодня, 10:48
Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
сегодня, 10:15
Актер Гайдулян из СашаТаня стал игроком сборной России – подробности на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 10:09ВидеоСпортс"
