Комментатор «Матч ТВ» Жичкин мечтает о велосипеде за 800 тысяч рублей: «Мой стоит 200. Для велоспорта вообще не сумма. На соревнованиях чувствую себя нищебродом»

Дмитрий Жичкин мечтает приобрести велосипед за 800 тысяч рублей.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин в интервью Спортсу’‘ рассказал об увлечении триатлоном и мечте приобрести велосипед за 800 тысяч рублей.

– Чем поездки из детства на «Аисте» отличаются от гонок на шоссейном велосипеде?

– Сначала не очень понимал, почему велосипеды для триатлона стоят от 500 тысяч до 5 миллионов. Совсем, что ли, с ума посходили?

Теперь прекрасно понимаю, что для профессионалов и продвинутых любителей качество велосипеда делает разницу.

Топовые модели обладают лучшей аэродинамикой и эргономикой – они гораздо легче и лучше педалируются. У них банально эффективнее крутятся колеса. В общем, ты тратишь меньше сил, а едешь быстрее. За это и платишь.

По себе заметил, что раньше смотрел на машины и мечтал о крутой «бэхе» или «мерсе», а теперь с вожделением рассматриваю шоссейные велики.

– Предположим, Шнякин тебе говорит: «Жич, подарю на день рождения любой велик». Какой выберешь?

– Если можно выбрать любой, тогда заказываю у Шнякина такой (это велосипед Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2; Шнякину он обойдется в 800 тысяч рублей – Спортс’‘).

– Сколько стоит твой велосипед?

– У меня максимально простой – за 200 тысяч. Может, прозвучит дико, но для велоспорта вообще не сумма. Приезжаю с ним на соревнования и чувствую себя нищебродом.

– Фелпс тебя впечатлил. А что после триатлона думаешь про ребят с «Тур-де-Франс»?

– Я смотрел на них в детстве и даже не понимал, что они творят. Теперь вижу их горные этапы по 180 километров с убийственными подъемами и просто не верю, что это реальность.

Просто фантастика, там люди с пятью сердцами. Что-то нечеловеческое, – сказал Дмитрий Жичкин.

