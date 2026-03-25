«Боруссия» и Шлоттербек близки к продлению контракта до 2031 года. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересовались защитником

«Боруссия» и Нико Шлоттербек близки к продлению контракта.

«Боруссия » близка к продлению контракта с Нико Шлоттербеком .

Как сообщают Bild и журналист Маттео Моретто, дортмундский клуб в последние дни добился значительного прогресса в переговорах с защитником. Стороны очень близки к подписанию соглашения до 2031 года.

В новый контракт будет включен пункт об отступных.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Реал », «Барселона » и «Бавария ».