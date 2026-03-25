«Боруссия» и Шлоттербек близки к продлению контракта до 2031 года. «Реал», «Барса» и «Бавария» интересовались защитником
«Боруссия» и Нико Шлоттербек близки к продлению контракта.
«Боруссия» близка к продлению контракта с Нико Шлоттербеком.
Как сообщают Bild и журналист Маттео Моретто, дортмундский клуб в последние дни добился значительного прогресса в переговорах с защитником. Стороны очень близки к подписанию соглашения до 2031 года.
В новый контракт будет включен пункт об отступных.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту проявляют «Реал», «Барселона» и «Бавария».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
там 14 лямов в год они собираются ему платить, значит следующим летом кому то точно впарят
там 14 лямов в год они собираются ему платить, значит следующим летом кому то точно впарят
Скорее всего чуть меньше. 14 хотела сторона футболиста. Но даже если 12-13 то это в любом случае куда лучше чем те 11 с лишним которые они платили Зюле, и при этом от него не было никакой отдачи. Шлотербек однозначно лучший защитник клуба и один из лучших в лиге. Так что он стоит этих денег. Тем более что через год может уйти бесплатно.
Кроме интереса никто с конкретным предложения не пришел. Удачи в Дортмунде
Хорошая новость!
У Барсы Мартин не хуже этого середняка.
Ну и просидит всю карьеру в Германии без титулов. Все дело в амбициях. У кого то они есть, а у кого то нет
Отлично было бы в Баварию его
Контракт называется «мы рады, если ты останешься, но если захочешь уйти, то дай хотя бы заработать на трансфере»
