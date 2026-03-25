Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»

Игорь Семшов: Соболев голами усадил Дурана на лавку.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре Александра Соболева.

Форвард «Зенита» забил четыре гола в шести матчах во второй половине сезона.

«По-моему, Соболев прекрасно понял, чего от него ждет Семак и что надо делать, чтобы попадать в состав.

Ты можешь хоть все 90 минут бодаться-бороться, выиграть всю борьбу, но от форварда требуется гол.

Соболев стал забивать регулярно этой весной, и оказалось, что русский форвард может выиграть конкуренцию у футболиста, у которого в резюме есть сумма трансфера в 77 миллионов. Соболев своими голами просто усадил Джона Дурана на лавку.

Но надо сказать, что с такой полузащитой, как сейчас у «Зенита», у Соболева отличные шансы забивать постоянно», – сказал Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Пискля ополоумил.
Соболев отвратительно играет , но пока он забивает Серёжа будет ставить его в состав.
Дайте Дурану сыграть то же время и увидете очевидную разницу в классе.
Ответ Александр Беляков
Серёжа ставил его в состав независимо от голов.
Ответ Александр Беляков
в игре с Динамо Соболев играл хорошо, много двигался, не стоял на одном месте, как в прошлых матчах, и Семак его заменил только в конце матча
Иностранец приехал к концу сборов и многих увидел только месяц назад, прям удивительно, что он не в старте, вот вообще диво дивное
Чо ты несёшь????🤦‍♂️
Дуран посиди ещё пару месяцев на лавке, получит свои 4 ляма и дальше в аренду. Зачёта работает на него
Какой же он тусклый, серый и неинтересный этот Семшов. Совершенно никакой. Кто возьмёт его на работу тренером, тот идиот)
Когда это дуран с лавки то встать успел? Он как приехал так толком и не поиграл
