Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»
Игорь Семшов: Соболев голами усадил Дурана на лавку.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре Александра Соболева.
Форвард «Зенита» забил четыре гола в шести матчах во второй половине сезона.
«По-моему, Соболев прекрасно понял, чего от него ждет Семак и что надо делать, чтобы попадать в состав.
Ты можешь хоть все 90 минут бодаться-бороться, выиграть всю борьбу, но от форварда требуется гол.
Соболев стал забивать регулярно этой весной, и оказалось, что русский форвард может выиграть конкуренцию у футболиста, у которого в резюме есть сумма трансфера в 77 миллионов. Соболев своими голами просто усадил Джона Дурана на лавку.
Но надо сказать, что с такой полузащитой, как сейчас у «Зенита», у Соболева отличные шансы забивать постоянно», – сказал Игорь Семшов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Соболев отвратительно играет , но пока он забивает Серёжа будет ставить его в состав.
Дайте Дурану сыграть то же время и увидете очевидную разницу в классе.