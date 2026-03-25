Семшов о Соболеве: «Русский форвард может выиграть конкуренцию у игрока, в резюме которого трансфер за 77 млн. Александр усадил Дурана на лавку»

Игорь Семшов: Соболев голами усадил Дурана на лавку.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре Александра Соболева .

Форвард «Зенита » забил четыре гола в шести матчах во второй половине сезона.

«По-моему, Соболев прекрасно понял, чего от него ждет Семак и что надо делать, чтобы попадать в состав.

Ты можешь хоть все 90 минут бодаться-бороться, выиграть всю борьбу, но от форварда требуется гол.

Соболев стал забивать регулярно этой весной, и оказалось, что русский форвард может выиграть конкуренцию у футболиста, у которого в резюме есть сумма трансфера в 77 миллионов. Соболев своими голами просто усадил Джона Дурана на лавку.

Но надо сказать, что с такой полузащитой, как сейчас у «Зенита», у Соболева отличные шансы забивать постоянно», – сказал Игорь Семшов.