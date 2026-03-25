Винисиус будет открыт к переходу в саудовскую лигу, если не продлит контракт с «Реалом». Перес хочет заключить соглашение с вингером как можно скорее (Саша Тавольери)
Как сообщает журналист Саша Тавольери, несколько дней назад представители саудовской лиги встретились с агентами вингера «Реала».
Считается, что бразилец будет открыт к переходу, особенно если его контракт с мадридским клубом не будет продлен. При этом сам футболист не участвовал в переговорах.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы вингер остался в клубе и подписал новое соглашение как можно скорее. Переговоры продолжаются, но окончательное решение остается за Винисиусом.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky-Sport.ch
23 комментария
Магнит для негатива в клубе - это бесценно
У Переса бардак в клубе, но маниакальное желание продлить Веника в приоритете. Старческая шиза.
Учитывая что Винисиус хочет контракт как у Мбаппе.. Как бы от такого Винисиусу окончательно крышу не снесло
Дон Перес все контракты после ЧМ, передайте ему
а прикеньте, перейдет в Ливерпуль. там место примы освободится летом
У многих надежда на то, что Вини продлится и продолжит время-от-времени ухудшать свою репутацию, а заодно и репутацию клуба. Хейтерам это и нужно, чтобы продолжать критиковать. А если уедет к саудовцам - поводов для хейта станет меньше... непорядок...
Ну уедет в Аравию и похоронит свою карьеру в 26 лет) поверь, это намного хуже любого хейтерства
Уйдет вини, Рюдигер и слить Асенсио и вот уже реал превратится в очень даже симпатичный клуб . Клуб без неадекватов
Пусть лучше к саудитам едет. Скатертью дорожка.
Пусть валит, как же он задолбал
Винька сейчас будет доить дедушку Переса, как золотую корову, что ж удачи ему.
Надеюсь уйдет. Негатив вызывает постоянно
