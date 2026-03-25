Винисиус будет открыт к переходу в саудовскую лигу, если не продлит контракт с «Реалом». Перес хочет заключить соглашение с вингером как можно скорее (Саша Тавольери)

Саудовцы все еще пытаются подписать Винисиуса.

В Саудовской Аравии по-прежнему работают над трансфером Винисиуса Жуниора .

Как сообщает журналист Саша Тавольери, несколько дней назад представители саудовской лиги встретились с агентами вингера «Реала ».

Считается, что бразилец будет открыт к переходу, особенно если его контракт с мадридским клубом не будет продлен. При этом сам футболист не участвовал в переговорах.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы вингер остался в клубе и подписал новое соглашение как можно скорее. Переговоры продолжаются, но окончательное решение остается за Винисиусом.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 28 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .