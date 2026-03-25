  • Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»
Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»

Карина Истомина заявила, что Федор Смолов не вкладывал деньги в ее клинику.

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказал о своей клинике по поддержке ментального и физического здоровья.

– Ты говорила, что хочешь быть полезной обществу и стране. То есть это миссия?

– Мне кажется, когда занимаешься таким медиа, таким предпринимательством и когда вообще хочешь чувствовать себя гармонично, драйверами не должны быть только деньги или слава. Должна быть очень глубинная идея. Цель.

Потому что все, что связано с работой с людьми, очень быстро тебя высасывает. Это же не так происходит: «Смотрите, мы вам дали классную информацию!» – «О боже, вы изменили мою жизнь, я вас люблю». Нет, часто говорят, что мы занимаемся полной ерундой. Что бизнес наш – отвратительный и что пора закрываться.

Моя глубинная цель – кому-то помочь. Что значит волновой эффект? Что запомнят не меня, а мои дела. И их вообще могут присваивать не мне.

Например, в семье есть родственник, про которого думают: он вот так поступал, и это меня вдохновляет справляться с трудностями. А этот родственник так поступал, потому что следил за тем, что мы делаем. Хочу быть полезной, меня это очень подбадривает.

– Но ты не скрываешь, что это еще и про желание заработать.

– Конечно, потому что на альтруизме далеко не уедешь. Альтруистические бизнесы закрываются через полгода, потому что человек думает: а зачем мне вообще все это надо? Какая-то благодарность, что ли, от людей будет?

Думать про деньги – совершенно нормально. Просто в обществе тема денег стигматизирована. И как-то неприлично говорить, что я хочу зарабатывать.

Но нет: я хочу зарабатывать. Мне это доставляет удовольствие.

– Ты рассказывала, что вы потратили на аренду помещения, ремонт и запуск около 60 миллионов рублей.

– Да.

– В комментах точно спросят: и сколько же там денег Федора?

– Кстати, часто пишут: «Конечно, вложила много – у нее же богатый муж». Но нет, это только мои деньги. Я их заработала – всеми этими жуткими перелетами, диджей-сетами и рекламными контрактами. И я умела откладывать.

– Зафиксируем: в клинике вообще-вообще нет денег Федора.

– Вообще-вообще.

– Он поддержал идею?

– Да, говорит, что я супер и молодец. Ему очень нравится мной хвастаться. Он всегда за мои идеи, – сказала Карина Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Карина Истомина
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
А что это за волшебная вселенная, где ты не тратишь деньги на перелеты, а зарабатываешь на том, что ты куда-то летаешь? Эскорт?
А что это за волшебная вселенная, где ты не тратишь деньги на перелеты, а зарабатываешь на том, что ты куда-то летаешь? Эскорт?
Скорее всего родители оплачивали все ее перелеты и хотелки. Теперь вот Смолов оплачивает. Так и накопила 60 млн к 30 годам
А что это за волшебная вселенная, где ты не тратишь деньги на перелеты, а зарабатываешь на том, что ты куда-то летаешь? Эскорт?
Явно не на вахту работать летает,где работодатель платит.
Все эти интервью о глубинных идеях, волновых эффектах и стигматизации денег - это явная клиника! 🥲 Инфоцыганщина, во всей красе.
Это все про футбол?
Умела откладывать?
В школе не обедала что ли, копила?
Федя вообще не знает, что у него есть жена, и клиника за 60 лямов 🤣
Федя вообще не знает, что у него есть жена, и клиника за 60 лямов 🤣
Возможно догадывается, что оба они - клиника и есть).
"Хватить откладывать, пора высиживать!"
Ха ха ха ха ха итить твою мать.... Жгите дальше))))
Лучше выкладывайте Мостового, чем вот это
И я умела откладывать деньги Федора).
спидинфо спорц. ру
Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»
сегодня, 09:55
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
сегодня, 09:14
Жена Смолова: «У меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы – такие люди должны быть примером. Жуткая стигматизация, когда фигурируют мнения, что депрессия для ленивых»
сегодня, 08:10
