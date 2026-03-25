Смолов не вкладывал деньги в клинику Истоминой, на запуск которой она потратила 60 млн рублей: «Это только мои деньги, умела откладывать. Федору очень нравится мной хвастаться»

Карина Истомина заявила, что Федор Смолов не вкладывал деньги в ее клинику.

Карина Истомина, жена бывшего форварда клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказал о своей клинике по поддержке ментального и физического здоровья.

– Ты говорила, что хочешь быть полезной обществу и стране. То есть это миссия?

– Мне кажется, когда занимаешься таким медиа, таким предпринимательством и когда вообще хочешь чувствовать себя гармонично, драйверами не должны быть только деньги или слава. Должна быть очень глубинная идея. Цель.

Потому что все, что связано с работой с людьми, очень быстро тебя высасывает. Это же не так происходит: «Смотрите, мы вам дали классную информацию!» – «О боже, вы изменили мою жизнь, я вас люблю». Нет, часто говорят, что мы занимаемся полной ерундой. Что бизнес наш – отвратительный и что пора закрываться.

Моя глубинная цель – кому-то помочь. Что значит волновой эффект? Что запомнят не меня, а мои дела. И их вообще могут присваивать не мне.

Например, в семье есть родственник, про которого думают: он вот так поступал, и это меня вдохновляет справляться с трудностями. А этот родственник так поступал, потому что следил за тем, что мы делаем. Хочу быть полезной, меня это очень подбадривает.

– Но ты не скрываешь, что это еще и про желание заработать.

– Конечно, потому что на альтруизме далеко не уедешь. Альтруистические бизнесы закрываются через полгода, потому что человек думает: а зачем мне вообще все это надо? Какая-то благодарность, что ли, от людей будет?

Думать про деньги – совершенно нормально. Просто в обществе тема денег стигматизирована. И как-то неприлично говорить, что я хочу зарабатывать.

Но нет: я хочу зарабатывать. Мне это доставляет удовольствие.

– Ты рассказывала, что вы потратили на аренду помещения, ремонт и запуск около 60 миллионов рублей.

– Да.

– В комментах точно спросят: и сколько же там денег Федора?

– Кстати, часто пишут: «Конечно, вложила много – у нее же богатый муж». Но нет, это только мои деньги. Я их заработала – всеми этими жуткими перелетами, диджей-сетами и рекламными контрактами. И я умела откладывать.

– Зафиксируем: в клинике вообще-вообще нет денег Федора.

– Вообще-вообще.

– Он поддержал идею?

– Да, говорит, что я супер и молодец. Ему очень нравится мной хвастаться. Он всегда за мои идеи, – сказала Карина Истомина.

