Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»

Игорь Дивеев: в РПЛ сильные игроки, внимания на судейство не обращаю.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев дал комментарий относительно уровня РПЛ.

«На уровень судейства я внимания не обращаю – не могу сказать, упал ли он.

А в плане чемпионата – влияет то, что мы не играем в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, не принимаем участия в квалификации чемпионата мира и так далее.

Может быть, у нас нет таких скоростей, которые должны быть. Не можем понять, как играют там, в еврокубках.

Но у нас хорошие игроки в чемпионате – и в «Зените», и в «Динамо », и в ЦСКА вот пришел игрок из «Спортинга». Так что в РПЛ сильные игроки», – сказал Дивеев.