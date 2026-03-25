Дивеев об РПЛ: «На уровень судейства внимания не обращаю. У нас хорошие игроки в чемпионате – в «Зените», «Динамо», ЦСКА. Может, нет таких скоростей, которые должны быть»
Игорь Дивеев: в РПЛ сильные игроки, внимания на судейство не обращаю.
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев дал комментарий относительно уровня РПЛ.
«На уровень судейства я внимания не обращаю – не могу сказать, упал ли он.
А в плане чемпионата – влияет то, что мы не играем в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, не принимаем участия в квалификации чемпионата мира и так далее.
Может быть, у нас нет таких скоростей, которые должны быть. Не можем понять, как играют там, в еврокубках.
Но у нас хорошие игроки в чемпионате – и в «Зените», и в «Динамо», и в ЦСКА вот пришел игрок из «Спортинга». Так что в РПЛ сильные игроки», – сказал Дивеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
забыл добавить - с тех пор как перешел в Зенит, он меня устраивает