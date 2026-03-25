Джейми Каррагер: «Салах превосходит Роналду, если оценивать только выступления в АПЛ. Анри – единственный иностранный нападающий, затмевающий результативность и стабильность Мо»

Джейми Каррагер: Салах превосходит Роналду, если оценивать только игру в АПЛ.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, какую роль в истории АПЛ сыграл Мохамед Салах .

Вчера египетский вингер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона.

«Предстоящий уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» знаменует собой не просто окончание выдающейся эры для клуба. Это означает, что Премьер-лига вскоре лишится еще одного таланта мирового уровня, таланта поколения.

Потеря для «Ливерпуля» – это потеря для всего английского футбола. Как и уход Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, прощание Салаха с «Энфилдом» опускает занавес над карьерой, которая озаряла наши стадионы. Пока кто-то другой не заполнит огромную пустоту, мы рискуем столкнуться с нехваткой суперзвезд.

В пантеоне зарубежных атакующих игроков, которые преуспели в Англии, только Тьерри Анри затмевает результативность и стабильность Салаха. Хотя многие будут спорить о заслугах таких игроков, как Криштиану Роналду, Эден Азар, Джанфранко Дзола, Деннис Бергкамп или Эрик Кантона, ни один из них не показывал потрясающую результативность так же стабильно, как египтянин.

Время Роналду в «Манчестер Юнайтед» – как в первый приход, так и после возвращения – пришлось на периоды до и после его пиковых лет в «Реале». Салах превосходит его, если оценивать исключительно выступления и влияние в Премьер-лиге. В символической сборной Премьер-лиги всех времен Салах – автоматический кандидат на попадание в тройку нападения вместе с Анри и Роналду.

Недавно я осознал истинную меру величия Салаха. Всего несколько дней назад мой бывший клуб попросил меня назвать 10 величайших игроков «Ливерпуля». В число моих главных кандидатов вошли имена, которые звучат постоянно: Стивен Джеррард, сэр Кенни Далглиш, Грэм Сунесс, Джон Барнс и Иан Раш. Главный комплимент, который я могу сделать Салаху, заключается в том, что он был первым, кто последовал за ними в этом списке.

Когда бы ни вспоминали славную, преобразующую эпоху Юргена Клоппа, Салах навсегда останется синонимом побед в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Если Клопп был харизматичным и дальновидным режиссером, то Салах – вдохновляющим исполнителем главной роли. Его результативные действия позволили «Ливерпулю» достичь высот, которых, как многие опасались, ему больше не достичь, особенно учитывая репутацию клуба на момент его прихода в 2017 году.

Под руководством Клоппа и во многом благодаря гению Салаха «Ливерпуль» быстро превратился из клуба, борющегося просто за попадание в Лигу чемпионов, в клуб, который искренне верил, что у него есть возможность выигрывать соревнования каждый раз, когда принимал в них участие», – написал Каррагер в своей колонке.