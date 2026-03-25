  • Джейми Каррагер: «Салах превосходит Роналду, если оценивать только выступления в АПЛ. Анри – единственный иностранный нападающий, затмевающий результативность и стабильность Мо»
Джейми Каррагер: «Салах превосходит Роналду, если оценивать только выступления в АПЛ. Анри – единственный иностранный нападающий, затмевающий результативность и стабильность Мо»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, какую роль в истории АПЛ сыграл Мохамед Салах.

Вчера египетский вингер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. 

«Предстоящий уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» знаменует собой не просто окончание выдающейся эры для клуба. Это означает, что Премьер-лига вскоре лишится еще одного таланта мирового уровня, таланта поколения.

Потеря для «Ливерпуля» – это потеря для всего английского футбола. Как и уход Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, прощание Салаха с «Энфилдом» опускает занавес над карьерой, которая озаряла наши стадионы. Пока кто-то другой не заполнит огромную пустоту, мы рискуем столкнуться с нехваткой суперзвезд.

В пантеоне зарубежных атакующих игроков, которые преуспели в Англии, только Тьерри Анри затмевает результативность и стабильность Салаха. Хотя многие будут спорить о заслугах таких игроков, как Криштиану Роналду, Эден Азар, Джанфранко Дзола, Деннис Бергкамп или Эрик Кантона, ни один из них не показывал потрясающую результативность так же стабильно, как египтянин.

Время Роналду в «Манчестер Юнайтед» – как в первый приход, так и после возвращения – пришлось на периоды до и после его пиковых лет в «Реале». Салах превосходит его, если оценивать исключительно выступления и влияние в Премьер-лиге. В символической сборной Премьер-лиги всех времен Салах – автоматический кандидат на попадание в тройку нападения вместе с Анри и Роналду.

Недавно я осознал истинную меру величия Салаха. Всего несколько дней назад мой бывший клуб попросил меня назвать 10 величайших игроков «Ливерпуля». В число моих главных кандидатов вошли имена, которые звучат постоянно: Стивен Джеррард, сэр Кенни Далглиш, Грэм Сунесс, Джон Барнс и Иан Раш. Главный комплимент, который я могу сделать Салаху, заключается в том, что он был первым, кто последовал за ними в этом списке.

Когда бы ни вспоминали славную, преобразующую эпоху Юргена Клоппа, Салах навсегда останется синонимом побед в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Если Клопп был харизматичным и дальновидным режиссером, то Салах – вдохновляющим исполнителем главной роли. Его результативные действия позволили «Ливерпулю» достичь высот, которых, как многие опасались, ему больше не достичь, особенно учитывая репутацию клуба на момент его прихода в 2017 году.

Под руководством Клоппа и во многом благодаря гению Салаха «Ливерпуль» быстро превратился из клуба, борющегося просто за попадание в Лигу чемпионов, в клуб, который искренне верил, что у него есть возможность выигрывать соревнования каждый раз, когда принимал в них участие», – написал Каррагер в своей колонке.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Рон в АПЛ:
- Золотой мяч
- Трижды чемпион АПЛ
- Обладатель Кубка
- Победа в ЛЧ
- Золотая бутса

Мо в АПЛ:
- Не выиграл ЗМ
- Дважды чемпион АПЛ
-- Обладатель Кубка
- Победа в ЛЧ
- Не выиграл Золотую бутсу

Каррагер опять сел в лужу
Ответ Ale88io
Роналду ещё на 3 года меньше провёл, чем Салах, и приехал 18-ти летним юнцом, когда Мо уже на расцвете сил
Ответ ML26
Бездарность Каррагер никак не может простить, что Рон ему руку не пожал))
Но первый Зм Криш получил за игру в Мю, так что спорно. В 2008 выиграл АПЛ и Лч, став лучшим бомбардиром турниров
Салах один из лучших иностранных нападающих, но Рон по круче был.
Ответ Granero-24
Он про АПЛ писал а не про ЛЧ итд. Внутри АПЛ Салах реально лучше Роналду. Голов намного больше, голевых намного больше. Даже в среднем если смотреть. 3 раза игрок года АПЛ, 4 раза лучший бомбардир. А Роналду 2 раза игрок года, 1 раз лучший бомбардир.
Юра Мовсисян превосходит Это’о, если оценивать выступления только в РПЛ
А если оценивать выступления только по средам, с 16:30 до 17:02, то тогда кто сильнейший в АПЛ?
Ответ smoker
Джоуи Бартон. Вне конкуренции по количеству выигранных драк и выпитых пинт.
Ответ Andrey Kuritcyn
Ты не поверишь, я хотел упомянуть именно его! Но уж слишком много чуши он наговорил после окончания карьеры.
У Каррагера конечно знатно горит от Криштиану. Просто полыхает синим пламенем.
Ну нет, все же Рон был покруче. Просто время постепенно стирает воспоминания, поэтому и происходит уклон в новизну.
Ну что за глупости несет фанат Ливерпуля
Когда Салах приехал в Англию во второй раз, Роналду к этому возрасту уже доказал свою состоятельность, превратился из 18-ого пацана в игрока мирового класса, выиграл все, что можно было в МЮ и поехал покорять Реал, что и сделал. Останься он в МЮ дальше, то и статьи этой небыло бы. Сравнение их пребывания в Англии некорректно, но если только брать цифры, то Салах конечно был результативнее.
