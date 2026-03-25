Кирьяков о матче России и Никарагуа: «Время рекордов для наших. В отборочных циклах забивать гораздо сложнее, а здесь есть возможность заявить о себе как о лучшем бомбардире сборной»
Сергей Кирьяков о матче России и Никарагуа: можно ждать рекорда результативности.
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче национальной сборной против команды Никарагуа.
Игра пройдет 27 марта.
«Можно ждать рекорда по результативности, все возможно. Сейчас вообще время для рекордов для наших игроков.
В отборочных циклах забивать гораздо сложнее, а здесь есть возможность улучшить статистику и заявить о себе как о лучшем бомбардире сборной.
Все возможности для этого есть, учитывая, что соперник не самый сильный», – сказал Сергей Кирьяков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Правильно Кирьяков стебанул нынешних напов, набивающих стату на Брунеях с Кубами в товарняках ... Тут хоть 20 голов забей - цена им "тьфу". Вот Вадик Евсеев за Сборную только один гол забил - Уэльсу, но какой ... и Сборную на Евро вывел, и известную фразу сказал что ушла в эфир ... и запомнится этот гол на десятилетия .
Новость состоящая из заголовка, сколько раз говорил себе не заходить...
Надо было вызвать Дзюбу и Кержакова.
И в чем ценность этой статистики — набить голов случайному сопернику в ничего не решающей игре?
