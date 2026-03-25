Кирьяков о матче России и Никарагуа: «Время рекордов для наших. В отборочных циклах забивать гораздо сложнее, а здесь есть возможность заявить о себе как о лучшем бомбардире сборной»

Сергей Кирьяков о матче России и Никарагуа: можно ждать рекорда результативности.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче национальной сборной против команды Никарагуа.

Игра пройдет 27 марта.

«Можно ждать рекорда по результативности, все возможно. Сейчас вообще время для рекордов для наших игроков.

В отборочных циклах забивать гораздо сложнее, а здесь есть возможность улучшить статистику и заявить о себе как о лучшем бомбардире сборной.

Все возможности для этого есть, учитывая, что соперник не самый сильный», – сказал Сергей Кирьяков.