Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»

Карина Истомина: Смолов всегда советует друзьям ходить к психологу.

Карина Истомина, жена Федора Смолова , в интервью Спортсу’‘ рассказала об отношении к теме ментального здоровья в России.

– Ты сказала, что за последние 10 лет тема ментального здоровья шагнула сильно вперед. И я это вижу, например, по своему окружению, по тому, что составляет мою медиасреду. Но все-таки задумываюсь: точно ли есть прогресс за рамками этого информационного пузыря?

– Да, мы не можем говорить о масштабном формировании осознанности. Речь, во-первых, про молодое поколение. Во-вторых, про тех, кто потребляет интернет.

Если возьмем какой-то очень маленький город, где ты живешь в контексте его среды, то думаешь, что так и должно быть. Условно: что женщины должны терпеть (у нас высокая статистика домашнего насилия). Что женщина не должна уходить, если ее дома бьют. И не должна об этом рассказывать. Глубинное убеждение, которое очень сложно поменять, если ты не психообразовываешься. Нельзя же выносить сор из избы.

Не могу утверждать, что мы все поменялись. Но мы точно в эту точку движемся. И поэтому очень важно говорить. Очень важно спорить. Контраргументировать. И хорошо, что мы эту тему обсуждаем.

– С Федором у вас одна позиция?

– Да. Когда муж узнает, что у друзей трудности, всегда говорит: «Сходи к психологу». И многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя тогда рассказывает, что ходил к психологу и ему очень помогло.

Это тоже сильно влияет. Друзья прислушиваются к нему. И имеют в виду, что есть помощь и выход, – сказала Истомина.

