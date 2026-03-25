Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»

Карина Истомина, жена Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала об отношении к теме ментального здоровья в России.
– Ты сказала, что за последние 10 лет тема ментального здоровья шагнула сильно вперед. И я это вижу, например, по своему окружению, по тому, что составляет мою медиасреду. Но все-таки задумываюсь: точно ли есть прогресс за рамками этого информационного пузыря?
– Да, мы не можем говорить о масштабном формировании осознанности. Речь, во-первых, про молодое поколение. Во-вторых, про тех, кто потребляет интернет.
Если возьмем какой-то очень маленький город, где ты живешь в контексте его среды, то думаешь, что так и должно быть. Условно: что женщины должны терпеть (у нас высокая статистика домашнего насилия). Что женщина не должна уходить, если ее дома бьют. И не должна об этом рассказывать. Глубинное убеждение, которое очень сложно поменять, если ты не психообразовываешься. Нельзя же выносить сор из избы.
Не могу утверждать, что мы все поменялись. Но мы точно в эту точку движемся. И поэтому очень важно говорить. Очень важно спорить. Контраргументировать. И хорошо, что мы эту тему обсуждаем.
– С Федором у вас одна позиция?
– Да. Когда муж узнает, что у друзей трудности, всегда говорит: «Сходи к психологу». И многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя тогда рассказывает, что ходил к психологу и ему очень помогло.
Это тоже сильно влияет. Друзья прислушиваются к нему. И имеют в виду, что есть помощь и выход, – сказала Истомина.
Пришёл мужик к доктору и говорит:
- Доктор у меня такая вот беда. Лягу я в кровать и чувствую, что под ней что-то есть. Слезаю я с кровати, заглядываю под неё - никого. Но ощущаю - оно на кровати лежит. Быстро поднимаюсь - пусто. Но вот под ней.... И так всю ночь.-
- Да. это сложное заболевание. Будем вас лечить. Думаю, что за сеансов двадцать мы вас вылечим. Правда обойдётся это вам в .....-
День ждёт доктор, неделю, две - не идёт мужик. Через три месяца встречает он его на улице.
- А что это вы, батенька, на приём не приходите ?-
- А меня сосед за пузырь вылечил .-
-- КАК ?????-
- Ножки у кровати отпилил !!!-
Здоровому человеку, который понимает, как ему жить, психолог не нужен. К психологам нужно идти по медицинским показаниям и только к специалистам с соответствующим образованием в профильное учреждение, а не на блоги инфоцыган.