  Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»
Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»

Карина Истомина: Смолов всегда советует друзьям ходить к психологу.

Карина Истомина, жена Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ рассказала об отношении к теме ментального здоровья в России. 

– Ты сказала, что за последние 10 лет тема ментального здоровья шагнула сильно вперед. И я это вижу, например, по своему окружению, по тому, что составляет мою медиасреду. Но все-таки задумываюсь: точно ли есть прогресс за рамками этого информационного пузыря?  

– Да, мы не можем говорить о масштабном формировании осознанности. Речь, во-первых, про молодое поколение. Во-вторых, про тех, кто потребляет интернет. 

Если возьмем какой-то очень маленький город, где ты живешь в контексте его среды, то думаешь, что так и должно быть. Условно: что женщины должны терпеть (у нас высокая статистика домашнего насилия). Что женщина не должна уходить, если ее дома бьют. И не должна об этом рассказывать. Глубинное убеждение, которое очень сложно поменять, если ты не психообразовываешься. Нельзя же выносить сор из избы. 

Не могу утверждать, что мы все поменялись. Но мы точно в эту точку движемся. И поэтому очень важно говорить. Очень важно спорить. Контраргументировать. И хорошо, что мы эту тему обсуждаем.

– С Федором у вас одна позиция? 

– Да. Когда муж узнает, что у друзей трудности, всегда говорит: «Сходи к психологу». И многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя тогда рассказывает, что ходил к психологу и ему очень помогло. 

Это тоже сильно влияет. Друзья прислушиваются к нему. И имеют в виду, что есть помощь и выход, – сказала Истомина.

Как ему помог психолог, если Федя нападает на людей в кафе??
Ответ Рубин2003
После психолога и напал,а так тихий был)).
Ответ Рубин2003
Наоборот. Помог раскрыть свой потенциал, избавиться от комплексов и наконец наплевать на то, что думают о нем другие🤷🏻
Пришёл мужик к доктору и говорит:
- Доктор у меня такая вот беда. Лягу я в кровать и чувствую, что под ней что-то есть. Слезаю я с кровати, заглядываю под неё - никого. Но ощущаю - оно на кровати лежит. Быстро поднимаюсь - пусто. Но вот под ней.... И так всю ночь.-
- Да. это сложное заболевание. Будем вас лечить. Думаю, что за сеансов двадцать мы вас вылечим. Правда обойдётся это вам в .....-
День ждёт доктор, неделю, две - не идёт мужик. Через три месяца встречает он его на улице.
- А что это вы, батенька, на приём не приходите ?-
- А меня сосед за пузырь вылечил .-
-- КАК ?????-
- Ножки у кровати отпилил !!!-
Видимо совсем не о чем журналистам писать
Ответ cvtfvz2ztn
Так это и не журналисты пишут, это редактор-тиктокер пилит одно интервью на 100 новостей, чтобы продать побольше рекламы лудикам.
Ответ cvtfvz2ztn
Это не журналисты
Бес психологической помощи он был бы вообще убийцей??
Ответ Рубин2003
До похода к психологу он был черным
Ответ Рубин2003
Убийцей надежд российских любителей футбола
Жена - лучшая характеристика мужа). Вот Смолову только такая и подходит. Он выбрал для себя лучшее из отложенного кем то). Жалко было бы нормальную, если бы она разменялась на Смолова. Даже, невзирая на его деньги. Ведь, жене приходится его часто видеть и слышать). Никаких денег это не стоит
Ответ agentkuper
Бро, зачем ты такой токсик? Тебе нужно к психологу, ю ноу?
Ответ ХавиГави_Паратрупер
В забавное время живем. Тех, кто говорит неудобную, иногда горькую для общества правду сразу нарекают токсичным и отправляют к психолуху
Это после паненки он помог Федечке?
Ответ andrew.p
Нет, перед посещением Кофемании))
Так себе реклама психологических услуг: агрессивное быдло, которое кидается на незнакомых людей с кулаками
Гомер Симпсон и его жена поумнее будут...☺
Ответ CAS
Любая бытовая техника поумнее Смолова и его жены будет).
Секрет ментального здоровья таков: нужно найти что-то очень важное для себя и этим делом заниматься. Что именно важно - вопрос индивидуальный, некоторым еще только предстоит выяснить. Но это - основа стабильности. Невозможно догнать счастье, гоняясь за ним. Невозможно сделать себе хорошо по желанию, нет такой кнопки. Наоборот, чем сильнее человек гонится за счастьем, тем оно дальше.

Здоровому человеку, который понимает, как ему жить, психолог не нужен. К психологам нужно идти по медицинским показаниям и только к специалистам с соответствующим образованием в профильное учреждение, а не на блоги инфоцыган.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Ну, видимо, вратарь сборной Германии Роберт Энке или четырехкратный номинант на "Оскар" актер Робин Уильямс были бездельниками.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
По медицинскам показаниям от кого?
А чем закончилась история "драки"(ударов рукой) Фёдора Смолова в "Кофемании"? Откупился ден.знаками?
