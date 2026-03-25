Игдисамов присоединился к тренерскому штабу Челестини. Он выиграл МФЛ с молодежной командой ЦСКА в 2024-м

Дмитрий Игдисамов вошел в тренерский штаб основной команды ЦСКА.

ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Игдисамова в основную команду. 

39-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Фабио Челестини. В системе клуба он работает с 2020 года – под его руководством молодежная команда армейцев стала чемпионом МФЛ в 2024 году и завоевала серебряные медали в 2025-м. 

Новым старшим тренером молодежной команды ЦСКА станет Максим Боков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Логичный перевод: Игдисамов работал со всей молодежью, которая сейчас дает результат в ЦСКА, и знает качества каждого досконально.

Удачи и успехов в первой команде !
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Ответ Александр Худобин_1116329546
Комментарий скрыт
Страшилка для болельщиков ЦСКА получается...
Ещё бы Березуцкого вернули, а так очень правильный шаг, слишком иноштаб распоясался.
Это страховка, на случай ухода Челестини. Поздно поняли, что уход Березуцкого единственного человека понимающего реалии рос футбола, сборов и т.п. слишком рискованно. Штаб из иностранцев просто не учли многие факторы и поплатились провалом весны.
Думаю, приходом Игдисамова компенсируют уход Березуцкого, ошибки пытаются исправить. Лешу теперь никакими коврижками к Фабио не заманишь.
Поживем - увидим. Удачи!
