Игдисамов присоединился к тренерскому штабу Челестини. Он выиграл МФЛ с молодежной командой ЦСКА в 2024-м

ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Игдисамова в основную команду.

39-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Фабио Челестини. В системе клуба он работает с 2020 года – под его руководством молодежная команда армейцев стала чемпионом МФЛ в 2024 году и завоевала серебряные медали в 2025-м.

Новым старшим тренером молодежной команды ЦСКА станет Максим Боков.