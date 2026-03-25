  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Гендиректор «Ланса» о возможном переносе матча с «ПСЖ»: «Это поднимает вопрос спортивной справедливости. Если LFP не будет защищать Лигу 1, то кто это сделает?»
2

Генеральный директор «Ланса» оценил возможность переноса матча с «ПСЖ».

Генеральный директор «Ланса» Бенджамин Парро высказался о желании «ПСЖ» перенести матч Лиги 1 из-за игры в Лиге чемпионов.

«Мы ничего не имеем против «ПСЖ». Они имеют полное право подать этот запрос [о переносе матча].

Если LFP (Профессиональная футбольная лига Франции – Спортс’‘) не будет защищать Лигу 1, то кто это сделает? Если она не будет защищать преемственность и уважение к тому, что представляет собой Лига 1, то кто это сделает?

Тот факт, что LFP, гарант соревнований, может принимать решения, меняющие ход игры, поднимает вопрос спортивной справедливости.

У нас десятый по величине бюджет. Мы формируем состав и стратегию для участия в чемпионате и Кубке Франции.

Тот факт, что действующие чемпионы Европы могут участвовать в европейских соревнованиях весной, – хорошая новость, но это не непредсказуемо.

Однако сегодня они просят изменить уже известное расписание, для которого план уже разработан», – сказал Бенджамин Парро.

«ПСЖ» переносит матч со второй командой Франции – из-за ЛЧ. «Ланс» в ярости

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛанс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот когда на рейтинг Лиги й в УЕФА будет работать не только ПСЖ (и примкнувший к нему Страсбур), но и другие клубы, тогда к ним и будут прислушиваться
Ланс, народ Франции и СНГ с вами! Стойте на своём!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
