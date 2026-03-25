Роналду-младший может присоединиться к академии «Реала», он провел тренировку с командой U16. Его отец забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев

Сын Криштиану Роналду может присоединиться к академии «Реала».

Сын Криштиану Роналду провел тренировку с командой «Реала » среди игроков в возрасте до 16 лет.

15-летний Криштиану Роналду-младший может присоединиться к академии мадридского клуба в обозримом будущем, пишет The Athletic.

Сейчас он играет юношескую команду «Аль-Насра », а его отец выступает за основную команду саудовцев.

Роналду-старший играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанского клуба он провел 438 матчей во всех турнирах и забил 450 голов.