«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде

Фабиньо: Неймар – самый талантливый бразильский футболист на сегодня.

Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо, выступающий за «Аль-Иттихад », высказался о Неймаре .

– Сможете ли вы рассчитывать на Неймара на ЧМ-2026?

– На мой взгляд, Неймар по-прежнему самый талантливый бразильский футболист на сегодняшний день.

Он может изменить ход игры в любой момент, поэтому он может быть очень важен на чемпионате мира. На этом турнире нужны лучшие игроки.

Неймар – лучший, если он в форме, если он в ритме и физически здоров. Я его обожаю. Если он на поле, то будет важен, – сказал Фабиньо.