  • «Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде
6

Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо, выступающий за «Аль-Иттихад», высказался о Неймаре.

– Сможете ли вы рассчитывать на Неймара на ЧМ-2026?

– На мой взгляд, Неймар по-прежнему самый талантливый бразильский футболист на сегодняшний день.

Он может изменить ход игры в любой момент, поэтому он может быть очень важен на чемпионате мира. На этом турнире нужны лучшие игроки.

Неймар – лучший, если он в форме, если он в ритме и физически здоров. Я его обожаю. Если он на поле, то будет важен, – сказал Фабиньо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Талант есть, мастерство тоже...
Но нет самого футболиста.
Ответ Busk
Талант есть, мастерство тоже... Но нет самого футболиста.
Лучше и не скажешь, прям в точку.
Бразилия уже давно не та
Вот именно, что "если он на поле". Хотя Неймар сейчас может чихнуть и порвать себе два мениска одновременно - здоровым его точно не назовёшь.
Жаль этого добряка
