«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде
Полузащитник сборной Бразилии Фабиньо, выступающий за «Аль-Иттихад», высказался о Неймаре.
– Сможете ли вы рассчитывать на Неймара на ЧМ-2026?
– На мой взгляд, Неймар по-прежнему самый талантливый бразильский футболист на сегодняшний день.
Он может изменить ход игры в любой момент, поэтому он может быть очень важен на чемпионате мира. На этом турнире нужны лучшие игроки.
Неймар – лучший, если он в форме, если он в ритме и физически здоров. Я его обожаю. Если он на поле, то будет важен, – сказал Фабиньо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Но нет самого футболиста.