  • Андрей Канчельскис: «С ВАР безобразие началось: остановок много, любое касание смотрят. Футболисты как балерины: ни подката сзади, ни жесткой игры. Стали играть хуже»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что введение ВАР негативно отразилось на футболе. 

– С ВАР безобразие началось: остановок много, скорость и динамика падают, любое касание смотрят. Футболисты как балерины: ни подката сзади, ни жесткой игры. С ВАР стали хуже играть. Не могут быстро определить фол. Что вы смотрите, куда вы смотрите? Судьи боятся брать ответственность. 

– Что делать нашему судейскому корпусу?

– Например, если мяч в руку попадает, то всегда давайте пенальти. При Мажиче какие-то разные трактовки: то прижатая, то не прижатая, умышленная или нет. Определитесь сами заранее, какое будет наказание за руку. Надо, чтобы все было одинаково и понятно. Надо договориться и списком записать, – сказал Канчельскис.

Безотносительно темы ВАР, общий вопрос - Канчельскис бывает когда-нибудь чем-нибудь доволен? Все новости - сплошной негатив
