Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»

Карина Истомина назвала сексизмом статус «жены Федора Смолова».

Карина Истомина, жена Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ ответила на вопрос о статусе жены футболиста.

– Хочется поговорить про WAGs (Wives and Girlfriends of sportspersons, термин из британских таблоидов – Спортс’’). Ты стала женой футболиста, когда уже была самоцельной звездой. Как тебе в этом статусе?

– А я не могу сказать, что принадлежу к нему.

Есть определенная тусовка бывших и нынешних жен футболистов, но я даже ни с кем не знакома. Общаюсь только с некоторыми женами Фединых друзей, но они немедийные.

– Но ты сталкивалась с реакцией вроде «А, ну все понятно, жена футболиста»?

– Ну вот на Спортсе’’ так постоянно говорят. Это очень смешно. Ты многого достигаешь и тебя знают как Карину Истомину . Потом выходишь замуж – и становишься «женой Федора Смолова ». Я все смеюсь, что отдала свое имя.

Понимаю, почему такое пишут на Спортсе’’. У вас аудитория, которая знает Федора Смолова и не знает меня. Это кликабельнее. Но так пишут и в других, не связанных со спортом, медиа.

Обижает ли меня? Ну, это жуткий сексизм. И еще это сильно раздражает, потому что все мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. Мне все легче дается, потому что я как за каменной финансовой стеной.

– Это злит?

– Да, бесит. Я понимаю, почему так происходит. У нас, если ты чья-то жена, всегда оценивают заслуги мужчины. Я просто стараюсь делать еще больше.

– Ты столкнулась с новой аудиторией – например, нашей. Как она тебе?

– Я прожила комментарии The Flow (главное медиа в России про рэп – Спортс’’), ха-ха. Знаешь такой портал?

– Конечно.

– Я на The Flow с начала их существования. Там до 2022-го работали комментарии, а они публиковали меня еще в первых статьях. Поэтому весь издевский тон оф войс я уже прожила.

Спортивная аудитория… Кстати, много и хороших комментариев. Много людей, которые анализируют. Да, много и сексизма, но так во всем интернете. Не могу сказать, что в спорте прямо совсем кошмар.

Ядро моей аудитории складывалось годами, они уже знают, кто я и какие у меня взгляды. А здесь совершенно новые люди, у которых предубеждения – о том, какой должна быть жена футболиста, кто вообще такие женщины.

И когда женщина высказывается о футболе, это сразу воспринимается в штыки. Потому что «в футбол женщины лезть не должны», – сказала Карина Истомина.

