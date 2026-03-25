  • Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»

Карина Истомина назвала сексизмом статус «жены Федора Смолова».

Карина Истомина, жена Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ ответила на вопрос о статусе жены футболиста.

– Хочется поговорить про WAGs (Wives and Girlfriends of sportspersons, термин из британских таблоидов – Спортс’’). Ты стала женой футболиста, когда уже была самоцельной звездой. Как тебе в этом статусе?

– А я не могу сказать, что принадлежу к нему.

Есть определенная тусовка бывших и нынешних жен футболистов, но я даже ни с кем не знакома. Общаюсь только с некоторыми женами Фединых друзей, но они немедийные.

– Но ты сталкивалась с реакцией вроде «А, ну все понятно, жена футболиста»?

– Ну вот на Спортсе’’ так постоянно говорят. Это очень смешно. Ты многого достигаешь и тебя знают как Карину Истомину. Потом выходишь замуж – и становишься «женой Федора Смолова». Я все смеюсь, что отдала свое имя.

Понимаю, почему такое пишут на Спортсе’’. У вас аудитория, которая знает Федора Смолова и не знает меня. Это кликабельнее. Но так пишут и в других, не связанных со спортом, медиа.

Обижает ли меня? Ну, это жуткий сексизм. И еще это сильно раздражает, потому что все мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. Мне все легче дается, потому что я как за каменной финансовой стеной.

– Это злит?

– Да, бесит. Я понимаю, почему так происходит. У нас, если ты чья-то жена, всегда оценивают заслуги мужчины. Я просто стараюсь делать еще больше.

– Ты столкнулась с новой аудиторией – например, нашей. Как она тебе?

– Я прожила комментарии The Flow (главное медиа в России про рэп – Спортс’’), ха-ха. Знаешь такой портал?

– Конечно.

– Я на The Flow с начала их существования. Там до 2022-го работали комментарии, а они публиковали меня еще в первых статьях. Поэтому весь издевский тон оф войс я уже прожила.

Спортивная аудитория… Кстати, много и хороших комментариев. Много людей, которые анализируют. Да, много и сексизма, но так во всем интернете. Не могу сказать, что в спорте прямо совсем кошмар.

Ядро моей аудитории складывалось годами, они уже знают, кто я и какие у меня взгляды. А здесь совершенно новые люди, у которых предубеждения – о том, какой должна быть жена футболиста, кто вообще такие женщины.

И когда женщина высказывается о футболе, это сразу воспринимается в штыки. Потому что «в футбол женщины лезть не должны», – сказала Карина Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Очередная инстасамка считающая что она своим умом достигла всего
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Очередная инстасамка считающая что она своим умом достигла всего
Какой жуткий сексизм. Ядро её аудитории с вами не согласно! Вы оцениваете все её заслуги через не ту призму. 🤣
Есть куча мужчин, которых также называют «муж кого-то», если у него жена популярный человек. Видимо, она не понимает, что ее не знают не только люди на спортс, но и в целом в стране. Эти инстаграм-звезды не осознают, что кроме их подписчиков, они больше никому не известны и не интересны. У какого нибудь старого артиста может быть в 10 раз меньше подписчиков, но его при этом знает вся страна.
Ответ korysh
Есть куча мужчин, которых также называют «муж кого-то», если у него жена популярный человек. Видимо, она не понимает, что ее не знают не только люди на спортс, но и в целом в стране. Эти инстаграм-звезды не осознают, что кроме их подписчиков, они больше никому не известны и не интересны. У какого нибудь старого артиста может быть в 10 раз меньше подписчиков, но его при этом знает вся страна.
Например, если написать в поиск муж Бузовой, появится куча ЖУТКО СЕКСИСТСКИХ заголовков про Тарасова
Надо было выходить за токаря или курьера, тогда оценка за собственные заслуги была бы выше.
Ответ MikhaL
Надо было выходить за токаря или курьера, тогда оценка за собственные заслуги была бы выше.
Такие как она их за людей не считают...
Ответ MikhaL
Надо было выходить за токаря или курьера, тогда оценка за собственные заслуги была бы выше.
Так сказать дауншифтинг.
Спортс - идите лесом с этой ..нёй!!!
А кто такая Карина Истомина? (Кроме жены Смолова)
Ответ Nikspb777
А кто такая Карина Истомина? (Кроме жены Смолова)
Вот тоже интересно)
Ответ Nikspb777
А кто такая Карина Истомина? (Кроме жены Смолова)
Диджей, модель, блогер.
Сразу предположу реакцию, и сразу отвечу) не все врачи и инженеры, девушка определено достигла успехов в своем деле. Уважать ее заслуги никто не обязывает, но она точно не "типичная жена футболиста "
Лень читать, поэтому отвечу только на заголовок. А разве в обратную сторону это не работает? Если мужчина будет ноунейм по сути, а женщина будет медиа-фигурой, которую знают миллионы людей, то кто ж будет учитывать заслуги мужа? Ой, тот самый главный слесарь из Пятигорска! О!!! Это же он - знаменитый преподаватель химии и биологии в мбоу №42 города Пермь!!!! Сами в такую чушь верите, Карина? Разумеется все скажут, что это муж такой-то женщины. Даже ТАРАСОВА, футболиста с каким-никаким именем, зовут Бузов из-за бывшей жены. Хотя тут имеет место быть еще и стеб.
Ответ tony
Лень читать, поэтому отвечу только на заголовок. А разве в обратную сторону это не работает? Если мужчина будет ноунейм по сути, а женщина будет медиа-фигурой, которую знают миллионы людей, то кто ж будет учитывать заслуги мужа? Ой, тот самый главный слесарь из Пятигорска! О!!! Это же он - знаменитый преподаватель химии и биологии в мбоу №42 города Пермь!!!! Сами в такую чушь верите, Карина? Разумеется все скажут, что это муж такой-то женщины. Даже ТАРАСОВА, футболиста с каким-никаким именем, зовут Бузов из-за бывшей жены. Хотя тут имеет место быть еще и стеб.
Муж Ангелы Меркель
Ответ tony
Лень читать, поэтому отвечу только на заголовок. А разве в обратную сторону это не работает? Если мужчина будет ноунейм по сути, а женщина будет медиа-фигурой, которую знают миллионы людей, то кто ж будет учитывать заслуги мужа? Ой, тот самый главный слесарь из Пятигорска! О!!! Это же он - знаменитый преподаватель химии и биологии в мбоу №42 города Пермь!!!! Сами в такую чушь верите, Карина? Разумеется все скажут, что это муж такой-то женщины. Даже ТАРАСОВА, футболиста с каким-никаким именем, зовут Бузов из-за бывшей жены. Хотя тут имеет место быть еще и стеб.
Причем её тут публикуют из-за того что она жена спортсмена, иначе зачем её тут выкладывать? Она ничего общего со спортом не имеет
Вообще, если по теме, то я не знаю ни одной адекватной, "самоцельной" женщины, которую бы вообще как-то парила тема сексизма и которая вообще использовала бы это слово в своем лексиконе.
"издевский тон оф войс" - сразу видно носителя русского языка
Ответ Ржевский
"издевский тон оф войс" - сразу видно носителя русского языка
не носителя русского языка а кэриера рашн лангуаге
В обратную сторону также работает, того же Смолова Лопыревым называли.
Самоцельная звезда - отличный ник для спорца. Если зобанят этот - возьму такой :))
