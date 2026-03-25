Глава Ла Лиги Тебас: «Власть «ПСЖ» во Франции основана на молчании остальных клубов – эту динамику необходимо переломить»

Хавьер Тебас: власть «ПСЖ» основана на молчании всех остальных.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями на тему влияния «ПСЖ » во французском футболе.

– В Испании вы без колебаний противостоите «Реалу» или «Барселоне». Во Франции же «ПСЖ» обладает огромной властью. На ваш взгляд, имеет ли клуб слишком большое влияние?

– Заметил, что «ПСЖ» играет ключевую роль в медиапространстве, особенно через beIN Sports (катарская многонациональная сеть спортивных каналов – Спортс’‘).

Я слышу, что говорят некоторые клубы. Но власть «ПСЖ» основана на молчании всех остальных. Молчание порождает соучастие. «ПСЖ» обладает властью, потому что остальные молчат.

Другими словами, если у «ПСЖ» так много власти, то это потому, что большинство клубов молчат, потому что не осмеливаются [что-то делать].

На мой взгляд, эту динамику во французском футболе необходимо переломить. Это не значит, что «ПСЖ» перестанет быть лучшей командой во Франции или что он не будет конкурентоспособным.

Но для этого не обязательно обладать такой большой властью, – сказал Хавьер Тебас.