  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Ла Лиги Тебас: «Власть «ПСЖ» во Франции основана на молчании остальных клубов – эту динамику необходимо переломить»
7

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями на тему влияния «ПСЖ» во французском футболе.

– В Испании вы без колебаний противостоите «Реалу» или «Барселоне». Во Франции же «ПСЖ» обладает огромной властью. На ваш взгляд, имеет ли клуб слишком большое влияние?

– Заметил, что «ПСЖ» играет ключевую роль в медиапространстве, особенно через beIN Sports (катарская многонациональная сеть спортивных каналов – Спортс’‘).

Я слышу, что говорят некоторые клубы. Но власть «ПСЖ» основана на молчании всех остальных. Молчание порождает соучастие. «ПСЖ» обладает властью, потому что остальные молчат.

Другими словами, если у «ПСЖ» так много власти, то это потому, что большинство клубов молчат, потому что не осмеливаются [что-то делать].

На мой взгляд, эту динамику во французском футболе необходимо переломить. Это не значит, что «ПСЖ» перестанет быть лучшей командой во Франции или что он не будет конкурентоспособным.

Но для этого не обязательно обладать такой большой властью, – сказал Хавьер Тебас.

Кто выиграет ЛЧ?53549 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L'Equipe
logoХавьер Тебас
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoПСЖ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
-А питерский Зенит, сеньор Тебас?,-окликнул журналист отъезжающего в автомобиле функционера.
-А что Зенит?,-с легким удивлением выглянул из окна Тебас.
-ЗПРФ!,-возглас испанца поглатил шум резины отъезжающего авто.
Это шутка такая? В 21м веке кроме Реала, Барсы и Атлетико чемпионами ЛаЛиги становилась Вленсия в самом начале века, а если взять ещё 90-е то добавится лишь Депортиво. Хвалёная Севилья которая столько раз выигрывала ЛЕ барахтается на дне таблицы!!
Тебас в целом - это плохая шутка
В чужой монастырь со своим уставом - типичный Тебас
тебас, ты бы о своем курятнике позаботился бы, французы и без тебя знают что им делать
Как он не лопнет от такой лишней неприязни к Парижу :)
с лалигой разобрался
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
