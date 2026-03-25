  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»
57

«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»

Алексей Никитин: общественность недооценивает Мурада Мусаева.

Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 49 очков в 22 матчах.

«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда еще кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает.

Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идет в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей.

Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», – сказал Алексей Никитин.

Кто выиграет ЛЧ?53519 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Никитин
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мусаев молодец, ни с кем не спорит в медиа, доказывает делом. Всякие периоды бывают у любых команд, но держаться в лидерах второй сезон - это уровень.
Мусаев - тренер действующих чемпионов, которые стали чемпионами С НИМ. Какие к нему вообще могут быть вопросы
В целом, все признают его заслуги, кроме Мостового
И тем не менее Мостовой его быстро раскусил
Что значит говорят? Говорит то всего один известный человек...
Мы вчера прочитали про зарплату Мусаева , так что не надо теперь. ))
Не общественность говорит, а один завистливый человек
Дело даже не в том, что Мусаев стал чемпионом и сейчас имеет шансы. Дело в том, что он прошел тренерское дело с самых низов. С детей, с подростков, с Академии, с дубля, с середняка таблицы и до Титула и игры в ЛЧ. Уж если кто и тренер - так Мусаев....
"Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят"

Где-то ухмыльнулся один кудрявый Валера
да там добрая половина тренеров РПЛ поржала
Мусаев уже доказал, что он - хороший тренер! Или есть сомнения?! Ну, Мостовой - не в счет, он не совсем адекватен! ))
Совсем не адекватен. Так лучше 😀
ничего он не доказал. В футбол играют футболисты!
Сила тренера,заключает ещё найти подход к игрокам, почувствовать их психологию, направить в правильное русло, в прямом смысле сделать команду.
Не каждый тренер может справиться с таким игроком как Кордоба с его характером, что Мусаеву удаётся.Например Мойзес хороший игрок, но Челестини не справился с ним, не довёл до него то чего хочет.
Не дорогие игроки у Краснодара как(Бачи, Са, Ленини, Тормена , Косте и. т.д.)но их нужно сплотить, сделать одно целое, чтоб не было как в басне(лебедь, рак и щука).
Многие утверждали что Босели индивидуал, не подойдёт Краснодару, а начало показывает, что он не плох играя на команду и это только начало ,нужно ещё сыграться.
И у Мусаева это всё не плохо получается, значит находит подход и ставит игру.
Я считаю его молодым но сильным перспективгым тренером.
Мусаев доказал что он качественный тренер. Выиграл чемпионат и сейчас лидирует. Состав Краснодара не сильнее Спартака, Динамо, и, тем более Зенита.
Мусаев отличный тренер.
Сильнейший в стране на данный момент.
тут бы многие поспорили, при всём уважении к такому сильному спецу, как Мусаев)
Дайте нашему ММГ мощных легов в каждую линию, вдобавок к русскому костяку - результаты Локо будут не хуже, чем Краснодара) Если он с таким составом идет тоже достаточно высоко который сезон, периодически даже на первом месте, так что он серьезный конкурент за звание лучшего российского тренера, наряду с Мусаевым и Семаком (на данное время)
Семака тренером не считаю, никогда не считал.
Семак это админ ресурс.

Не знаю кто такой ММГ.
человек стал чемпионом, кто в здравом уме скажет, что он не тренер? хотя я догадываюсь...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
