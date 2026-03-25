«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»

Алексей Никитин: общественность недооценивает Мурада Мусаева.

Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин высказался о работе главного тренера «Краснодара » Мурада Мусаева .

«Быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 49 очков в 22 матчах.

«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда еще кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает.

Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идет в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей.

Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», – сказал Алексей Никитин.