«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»
Бывший защитник клубов РПЛ Алексей Никитин высказался о работе главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
«Быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ, набрав 49 очков в 22 матчах.
«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда еще кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает.
Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идет в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей.
Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», – сказал Алексей Никитин.
Кто выиграет ЛЧ?53519 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мусаев - тренер действующих чемпионов, которые стали чемпионами С НИМ. Какие к нему вообще могут быть вопросы
Где-то ухмыльнулся один кудрявый Валера
Не каждый тренер может справиться с таким игроком как Кордоба с его характером, что Мусаеву удаётся.Например Мойзес хороший игрок, но Челестини не справился с ним, не довёл до него то чего хочет.
Не дорогие игроки у Краснодара как(Бачи, Са, Ленини, Тормена , Косте и. т.д.)но их нужно сплотить, сделать одно целое, чтоб не было как в басне(лебедь, рак и щука).
Многие утверждали что Босели индивидуал, не подойдёт Краснодару, а начало показывает, что он не плох играя на команду и это только начало ,нужно ещё сыграться.
И у Мусаева это всё не плохо получается, значит находит подход и ставит игру.
Я считаю его молодым но сильным перспективгым тренером.
Сильнейший в стране на данный момент.
Дайте нашему ММГ мощных легов в каждую линию, вдобавок к русскому костяку - результаты Локо будут не хуже, чем Краснодара) Если он с таким составом идет тоже достаточно высоко который сезон, периодически даже на первом месте, так что он серьезный конкурент за звание лучшего российского тренера, наряду с Мусаевым и Семаком (на данное время)
Семак это админ ресурс.
Не знаю кто такой ММГ.