Абаскаль о работе после отставки из «Атлетико Сан-Луис»: «Россия всегда остается приоритетом. Уже готов к новому испытанию»

Гильермо Абаскаль заявил о готовности вернуться в РПЛ после увольнения из «Атлетико Сан-Луис».

Мексиканский клуб ранее сообщил об увольнении 36-летнего испанского специалиста, ранее работавшего в «Спартаке ».

Абаскаль в общей сложности провел 32 матча во главе «Атлетико Сан-Луис »: 10 побед, 3 ничьих и 19 поражений.

«Мы завершили сотрудничество с «Атлетико Сан-Луис» и теперь возвращаемся домой.

Россия всегда остается для меня приоритетом. Я уже готов к новому испытанию», – заявил Гильермо Абаскаль .