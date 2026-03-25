«ПСЖ» о возможном переносе матча с «Лансом»: «Перспектива выхода двух клубов в полуфиналы еврокубков представляет собой возможность для Лиги 1 в спортивном и экономическом плане»
Представитель «ПСЖ» прокомментировал информацию о желании клуба перенести матч Лиги 1 против «Ланса».
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами Лиги чемпионов и Лиги конференций с «Ливерпулем» и «Майнцем».
«Перспектива выхода двух французских клубов в полуфиналы европейских соревнований представляет собой значительную возможность для Лиги 1 как в спортивном, так и в экономическом плане.
Подобные изменения в расписании регулярно проводились Профессиональной футбольной лигой (LFP) в прошлом в интересах многих французских клубов, участвующих в европейских соревнованиях», – сообщил представитель клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
А потом всем дружно удивляться, почему проблемы с телеконтрактом.
Ланс если будет много возникать, то ПСЖ им ещё минус 10 очков организуют)
🤣🤣🤣
Недельный отдых в лч - это чит код
Ну у Ливерпуля и так шансов немного, команда уже играет на последнем издыхании одним составом, а тут если ещё и ПСЖ начнёт игры переносить, тогда я не знаю вообще на что рассчитывать.
