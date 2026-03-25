  • Жена Смолова: «У меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы – такие люди должны быть примером. Жуткая стигматизация, когда фигурируют мнения, что депрессия для ленивых»
101

Карина Истомина: у меня серьезные вопросы к высказываниям Дзюбы о депрессии.

Карина Истомина, жена бывшего нападающего клубов РПЛ Федора Смолова, в интервью Спортсу’‘ оценила слова Артема Дзюбы о депрессии.

В 2023 году экс-форвард «Зенита» заявил: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

– В январе ты отреагировала на слова Аршавина из нашего текста про академию «Зенита». Он уволил психолога и сказал, что такой работой должны заниматься тренеры. Твоя позиция: это плохое решение.

– Сразу дам дисклеймер: я хорошо подкована психологически, но в футбольных вопросах могу ошибаться.

Увольнение психолога – стратегически плохое решение, потому что результаты футболиста напрямую зависят от его психологического здоровья.

Это не просто мое мнение. Есть исследования авторитетных журналов, которые показывают: если спортсмен психологически стабилен, он лучше перформит.

И еще момент. Это должен быть не просто один психолог на 20 с лишним человек. А целая команда – часть клубной инфраструктуры. Система, которая работает не только со спортсменами, но и с другим персоналом, в том числе с тренерами.

– Ты писала, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость. И назвала это зашоренностью. Пару лет назад гремела цитата Артема Дзюбы: «Терпеть не могу слово «депрессия». Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было». Ты про эту зашоренность?

– Да. У меня есть серьезные вопросы к высказываниям Артема Дзюбы. Это одна из ключевых фигур в российском футболе. Такие люди должны быть примером для молодых футболистов, потому что те ищут, на кого стоит равняться.

Вижу это по мужу: к нему тянутся молодые футболисты, ищут совета как у старшего товарища. Авторитетность очень распространена в футбольном мире. Когда у тебя есть такой медиакапитал, ты должен им распоряжаться по-другому.

– Как ты объясняешь такое отношение к депрессии? Стереотипы ведь живут не только в спорте.

– Это культурный код нашей страны. В Советском Союзе не было больных людей, потому что Советский Союз всегда идет вперед. Мы справляемся с проблемами внутри себя.

За последние 10 лет развитие ментального здоровья сильно шагнуло вперед. Это говорит о том, что наша страна стремится жить лучше, люди обращают внимание на свое психологическое состояние. Но ментальное здоровье требует определенного анализа, на который не у всех есть силы и ресурс.

Поэтому важны медиаперсоны. Особенно в футболе, потому что это маскулинная и очень популярная среда.

Мужчинам периодически нужно слышать от громких имен: «Ребята, на самом деле все иначе. Если вы плохо себя чувствуете, можно обратиться за помощью. Следите за ментальным здоровьем, это очень важно».

А когда фигурируют мнения, что депрессии не существует или что она для ленивых… Это жуткая стигматизация. И никак не помогает развитию общества. И никак не помогает конкретному человеку, которому нравится Артем Дзюба.

Это не эффект Вертера: когда что-то сказали, и человек так и сделал. Но создает определенное инфополе и по цепочке волновым эффектом действует на других людей, – сказал Истомина.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Ребят, крепитесь. Сегодня весь день будут нарезки с жинкой интеллектуала-эрудита.
Если спортсмен психологически стабилен, он лучше перформит (с)
Тут уже по слогу сразу видно чья жена)
Сегодня надо камбэчить в церковь
Вообще-то про депрессию она полностью права. Это серьёзное заболевание, затрагивающее биохимические процессы в организме. Просто в нашем обществе, во-первых, многим стыдно признать наличие у себя психологических проблем, а во-вторых, и вправду присутствуют дремучесть и зашоренность. Поэтому депрессия часто воспринимается как «ты чет приуныл», а причины её сводятся к объяснениям на уровне «людям делать нечего, и они с жиру бесятся».
Забухай, йопта.
А на самом деле каковы самые распространенные причины депрессии?
Дисклеймер перформит стигматизацию эффекта Вертера. Понахватались на нашу голову.
"Дисклеймер перформит стигматизацию импакта Вертера."

Отстаете от трендов, коллега, сейчас в модных салонах принято использовать слово "импакт".
Не варите козленка в молоке его матери (с).
Для меня эффект Вертера только один. Робота убили блайзером из-за угла. Грёбаные космические пираты!
👍
По мне эта мода на скучающих жен миллионеров и их "глубокомысленные" высказывания уже прошла.
Да, было такое, что богатым хотелось славы и они везде лезли со своим мнением, покупая эфир и любовь, но сейчас это никому не интересно.
Слишком мало осталось людей, глупее, чем жены миллионеров))
И, увы, им теперь некому транслировать эту банальную чушь, купленную у инфоцыган))
Психолога Аршавин не увольнял. С ней не продлили контракт, а доработать до конца дали. Всё-таки есть разница.
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ число случаев когда люди считают что у них депрессия - это именно "лень/много свободного времени/настроение плохое - приуныл/анализы бы сдать на недостатки гормонов и витаминов/мало физической активности или прогулок на свежем воздухе" и т.п.

Клинически подтвержденных случаев действительно мизер в общем числе жалоб.

Это как со всеми этими "психологинями" в соц.сетях, которые понахватались звучных и пафосных слов, а задать себе вопрос или сопоставить А и Б не могут

При всем этом когда у человека реально подтвержденная депрессия, то конечно это болезнь, да, и уж на Дзюбу ориентироваться в этом вопросе не надо
Клиническая депрессия - это заболевание, связанное с нарушением баланса дофамина , серотинина. Это такая же болезнь как например, язва, воспаление легких.. Говорить что ее не существует - это все равно что сказать человеку с обострением язвы-" ну какая еще язва, не выдумывай, вставай дава и иди работай, нет никакой язвы, ее не бывает"..А логика Дзюбы - раз я никогда какой то болезнью не болел - значит этой болезни не существует..
Какой же она путь прошла, от того что трясет сиськами в клипе группы Хлеб, до психолога, молодец....
дисклеймер, авторитететные журналы, маскулинность, медиакапитал, культурный код, ментальное здоровье. Да иди ты в ж###!
100%
Рекомендуем
Главные новости
Смолов советует друзьям обращаться к психологу, рассказала Истомина: «Многие его коллеги по футболу отвечают: «Да нет, сам справлюсь». Федя рассказывает, что психолог ему очень помог»
2 минуты назад
Гендиректор «Ланса» о возможном переносе матча с «ПСЖ»: «Это поднимает вопрос спортивной справедливости. Если LFP не будет защищать Лигу 1, то кто это сделает?»
24 минуты назад
Истомина о статусе «жены Смолова»: «Жуткий сексизм. Мои заслуги оцениваются через призму того, что муж – популярный и богатый футболист. У нас всегда оценивают заслуги мужчины»
43 минуты назад
«Меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Общественность его недооценивает. Если ты слабый специалист, тебя быстро раскусят». Никитин о «Краснодаре»
сегодня, 08:46
Абаскаль о работе после отставки из «Атлетико Сан-Луис»: «Россия всегда остается приоритетом. Уже готов к новому испытанию»
сегодня, 08:34
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 08:00Тесты и игры
Абаскаль посетит матч «Спартака» в апреле или мае: «Чтобы сын увидел, как красива Москва»
сегодня, 07:40
Радимов о «Спартаке: «Карседо пока в поиске. Ему дали карт-бланш: в этом году побороться за Кубок, а в следующем – делать ставку на золото»
сегодня, 06:38
«Акинфеев будет котироваться выше Вагнера Лава». Хомуха о лучшем игроке в истории ЦСКА
сегодня, 06:22
Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» летом, у Семака в «Зените» 285 млн рублей в год, 120 очков Кучерова, Лукашенко и шпиц на матче Кубка Гагарина и другие новости
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Игдисамов присоединился к тренерскому штабу Челестини. Он выиграл МФЛ с молодежной командой ЦСКА в 2024-м
10 минут назад
«Неймар – сегодня самый талантливый бразильский футболист. Он может быть важен на ЧМ-2026, на турнире нужны лучшие игроки». Фабиньо о форварде
29 минут назад
Роналду-младший может присоединиться к академии «Реала», он провел тренировку с командой U16. Его отец забил 450 голов в 438 матчах за мадридцев
29 минут назад
Андрей Канчельскис: «С ВАР безобразие началось: остановок много, любое касание смотрят. Футболисты как балерины: ни подката сзади, ни жесткой игры. Стали играть хуже»
38 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Власть «ПСЖ» во Франции основана на молчании остальных клубов – эту динамику необходимо переломить»
56 минут назад
«ПСЖ» о возможном переносе матча с «Лансом»: «Перспектива выхода двух клубов в полуфиналы еврокубков представляет собой возможность для Лиги 1 в спортивном и экономическом плане»
сегодня, 08:22
«Ньюкасл» не намерен увольнять Хау, несмотря на 12-е место и поражения в дерби с «Сандерлендом»
сегодня, 07:56
Валерий Овчинников о товарищеских матчах сборной: «У игроков основы уже есть психологическая усталость. У тех, кто еще не выступал, будет желание проявить себя»
сегодня, 07:26
Орлов о Черчесове: «В «Ахмате» доказал, что он тренер. Мог бы вести команду с большими задачами и хорошим бюджетом. К Карпину у меня сдержанное отношение»
сегодня, 07:12
Ганцко признан лучшим игроком Словакии 2025 года
сегодня, 06:54Фото
Рекомендуем