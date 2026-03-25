«Ньюкасл» не намерен увольнять Хау, несмотря на 12-е место и поражения в дерби с «Сандерлендом»

«Ньюкасл» пока не намерен расставаться с главным тренером Эдди Хау .

Как сообщает The Telegraph, руководство «сорок» поддерживает англичанина, несмотря на то, что после 31 тура клуб занимает в АПЛ 12-е место и уже потерял шансы на выход в еврокубки, а также проиграл оба матча в Тайн-Уирском дерби против «Сандерленда» (0:1, 1:2).

Хау возглавляет «Ньюкасл » с 2021 года.