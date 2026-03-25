«Ньюкасл» не намерен увольнять Хау, несмотря на 12-е место и поражения в дерби с «Сандерлендом»
«Ньюкасл» не собирается увольнять Эдди Хау с поста тренера.
«Ньюкасл» пока не намерен расставаться с главным тренером Эдди Хау.
Как сообщает The Telegraph, руководство «сорок» поддерживает англичанина, несмотря на то, что после 31 тура клуб занимает в АПЛ 12-е место и уже потерял шансы на выход в еврокубки, а также проиграл оба матча в Тайн-Уирском дерби против «Сандерленда» (0:1, 1:2).
Хау возглавляет «Ньюкасл» с 2021 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Почему он шансы на еврокубки потерял?
Но...
Уже 5-й сезон он у руля. Потрачено не мало средств, что-то порядка 750 млн. (только в это межсезонье 200 млн), прошло/ушло не мало футболистов (более 20 игроков приобретено), вроде бы даже костяк есть у команды, и есть трофей... Стабильности нет. Это, наверное, один из главных факторов топовой, в моменте, команды.
Может ли дать Хау стабильность? Мне кажется нет, но даже не потому, что он плохой тренер, а потому, что Ньюкасл измеряет стабильность иными критериями и деньгами. Тратить по 100 млн на игроков - это не про "сорок", продать дорого, при наличии спроса - ну да, можно. Вопрос как бы Эдди работал, если бы ему давали бюджет условного "МС", или даже "МЮ"? Вопрос открыт...
А значит, всего скорее, Хау на своем месте, и его работа устраивает нынешних работодателей на данном этапе развития.