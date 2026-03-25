«Ньюкасл» не намерен увольнять Хау, несмотря на 12-е место и поражения в дерби с «Сандерлендом»

Как сообщает The Telegraph, руководство «сорок» поддерживает англичанина, несмотря на то, что после 31 тура клуб занимает в АПЛ 12-е место и уже потерял шансы на выход в еврокубки, а также проиграл оба матча в Тайн-Уирском дерби против «Сандерленда» (0:1, 1:2).

Хау возглавляет «Ньюкасл» с 2021 года.

Что то не понял
Почему он шансы на еврокубки потерял?
Хау, конечно, молодец, и все такое. Возможно, он сейчас для Ньюкасла оплот стабильности в мире безумных тренерских отставок и перестановок, бешенных трансферных цен, сложностей становления команды как ТОП-клуба (хотя бы гипотетически). Все это так.
Но...
Уже 5-й сезон он у руля. Потрачено не мало средств, что-то порядка 750 млн. (только в это межсезонье 200 млн), прошло/ушло не мало футболистов (более 20 игроков приобретено), вроде бы даже костяк есть у команды, и есть трофей... Стабильности нет. Это, наверное, один из главных факторов топовой, в моменте, команды.
Может ли дать Хау стабильность? Мне кажется нет, но даже не потому, что он плохой тренер, а потому, что Ньюкасл измеряет стабильность иными критериями и деньгами. Тратить по 100 млн на игроков - это не про "сорок", продать дорого, при наличии спроса - ну да, можно. Вопрос как бы Эдди работал, если бы ему давали бюджет условного "МС", или даже "МЮ"? Вопрос открыт...
А значит, всего скорее, Хау на своем месте, и его работа устраивает нынешних работодателей на данном этапе развития.
Очевидно, что будут ждать окончания чемпионата. Не попадут в ЛЧ (может и ЛЕ) тогда и уволят.
Возможно Каслу нужно сделать летом перестройку состава с новым главным тренером. Было бы интересно посмотреть на Хави в Ньюкасле
Все знают, что Ньюкасл плохо играет в 2 фронта. В прошлом сезоне были только в АПЛ и прошли в ЛЧ. В позапрошлом играли в 2 фронта и как в текущем сезоне были плохи. Не хватает доли физики, мастерства и умения играть от силы
