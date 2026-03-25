Абаскаль посетит матч «Спартака» в апреле или мае: «Чтобы сын увидел, как красива Москва»
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о желании посетить Москву.
«В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве.
Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился, и как красива Москва.
Планирую ли посетить матч «Спартака»? Да», — сказал Абаскаль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
