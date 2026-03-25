Абаскаль посетит матч «Спартака» в апреле или мае: «Чтобы сын увидел, как красива Москва»

Абаскаль посетит домашний матч «Спартака» в апреле или мае.

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о желании посетить Москву.

«В апреле или мае собираемся навестить друзей в Москве.

Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился, и как красива Москва.

Планирую ли посетить матч «Спартака »? Да», — сказал Абаскаль.