  • Валерий Овчинников о товарищеских матчах сборной: «У игроков основы уже есть психологическая усталость. У тех, кто еще не выступал, будет желание проявить себя»
Валерий Овчинников о товарищеских матчах сборной: «У игроков основы уже есть психологическая усталость. У тех, кто еще не выступал, будет желание проявить себя»

Валерий Овчинников высказался о мотивации сборной России в преддверии товарищеских матчей с Никарагуа и Мали.

«Просто неимоверный объем товарищеских матчей. Сами понимаете, сколько игр провела сборная России с 2022 года. У футболистов уже есть определенная психологическая усталость от этого. 

Но есть и другой вариант: выпускать на поле игроков, которые еще не выступали за сборную. Я думаю, что у них будет желание проявить себя. А тем, кто постоянно играет за национальную команду в основном составе, будет сложно психологически настроиться на таких соперников. 

У нас сейчас происходит так, будто стоит морковка перед носом. Вот-вот должны допустить сборную России к международным турнирам, но никак не получается», — сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bet ON
могу ошибаться, но... у нас основной состав сборной? не 3-4-5 человек, а прямо состав? я думал туда всех запускают, заигрывают, чтобы ценник на игрока задрать... а там, оказывается, состав есть... почему же тогда многие "эксперты", различные деятели из каждого утюга кричат о том, что слишком много игроков в сборную тянут и костяка (основы) нет у нас?! кто нас обманывает?))
Усталость? Психологиеская? Пусть увольняются и, на биржу труда, в очередь!
Морковка стоит только у интервьюируемых бывших, есть возможность напомнить о себе!
