Валерий Овчинников о товарищеских матчах сборной: «У игроков основы уже есть психологическая усталость. У тех, кто еще не выступал, будет желание проявить себя»

Валерий Овчинников о товарищеских матчах: у игроков основы психологическая усталость.

Валерий Овчинников высказался о мотивации сборной России в преддверии товарищеских матчей с Никарагуа и Мали.

«Просто неимоверный объем товарищеских матчей. Сами понимаете, сколько игр провела сборная России с 2022 года. У футболистов уже есть определенная психологическая усталость от этого.

Но есть и другой вариант: выпускать на поле игроков, которые еще не выступали за сборную. Я думаю, что у них будет желание проявить себя. А тем, кто постоянно играет за национальную команду в основном составе, будет сложно психологически настроиться на таких соперников.

У нас сейчас происходит так, будто стоит морковка перед носом. Вот-вот должны допустить сборную России к международным турнирам, но никак не получается», — сказал экс-тренер нижегородского «Локомотива».